13日に閉幕した大阪・関西万博。期間中の半年間、海外からも多くの人が訪れました。万博を通して生まれた技術やサービスなどの遺産＝「レガシー」を、福岡でもつないでいこうという動きが出てきています。

15日に訪ねたのは、福岡市中央区のジュンク堂書店です。



こちらの店舗には、去年4月に大阪・関西万博のオフィシャルストアがオープンしました。菓子やぬいぐるみなど、およそ500種類の商品が並んでいました。

閉幕から2日がたち、公式グッズが並んでいた棚は空っぽになっていました。



■中村安里アナウンサー

「もう空っぽですね。ここにぎっしりとミャクミャクの商品があったのですが、一つも残っていません。」



東京や大阪などのオフィシャルストアは期間を延長し営業しますが、福岡では万博閉幕と同時に閉店しました。



■ジュンク堂書店福岡店・福田雄克 店長

「ことしの開幕から目に見えてお客様が増えて、一番多かったのが8・9月ですね。そこで一気に人気が爆発したみたいな感じでした。最終日は10種類くらいで、売り場が寂しい感じに。」



期間中、売り場には、あまりの混雑ぶりにお土産を買えなかったという人や、海外からの旅行者など、およそ1万5000人が来店しました。事前予測の3倍ほどの売り上げになったといいます。



閉店後も問い合わせは続いていますが、今後はカレンダー売り場になる予定です。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、ことし4月13日から184日間にわたって開催された大阪・関西万博。



一般来場客は累計で2500万人以上、当初、赤字が懸念された運営収支ですが最終的に230億円以上の黒字が見込まれています。

インバウンド客を取り込む絶好のチャンスだった万博。



福岡市の高島市長が発起人となった「西のゴールデンルート」計画では、大阪以西にも客を呼び込もうと岡山、広島、鳥取など48の自治体と、262の企業や団体が連携しました。11種類の周遊ルートを提案し、ことし8月末には万博会場にブースを設けて直接、来場客にアピールしました。



福岡市によりますと、ことし4月から7月までに福岡県内に宿泊したヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアからの来日客は、去年の同じ時期と比べておよそ1.3倍に増えたということです。



ただ、東京から大阪までの“本家”ゴールデンルートとの宿泊者数の割合を比べると、“本家”はおよそ80パーセントだったのに対し、西日本・九州は6パーセントにとどまりました。

この事態に「当てが外れた」という声もありました。



■昴交通・江頭謙造 統括運行管理者

「期待していましたが、万博には縁がなく（予約は）ゼロですね。」



こちらは主に海外からのツアー客を対象に貸し切りバスを運行する、福岡県久山町の観光バス会社です。開催期間中、「万博をツアーに含む客」を乗せることはなかったといいます。

ことし7月、日本旅行業協会がインバウンドの状況について、全国の宿泊事業者や旅行会社などに尋ねた調査では、78.5パーセントが万博の影響と想定される変化は「特に感じられない」と回答しています。



■江頭 統括運行管理者

「日本の人気は、大阪にいるのであれば東京や京都だと思う。九州まで来るというのがない。逆に九州から大阪に上るのも少ないので、旅行会社も組みづらいです。」

「西のゴールデンルート」の発起人、高島市長は15日の会見で、期間内に「大量の人が来たとは言えない」とした上で、次のように語りました。



■高島市長

「（訪日欧米豪客のうち、西日本・九州宿泊者が）将来的に3・4割となってくることが、将来的な目標としては期待としてはありますので、複合的にいろいろな取り組みをこれからも進めていきながら、西の魅力を知ってもらえればと思います。」

一方、万博へのブース出展により未来への可能性を感じたと話すのが、福岡県の伝統工芸品・久留米絣（くるめかすり）の職人たちです。



■久留米絣協同組合青年部 部長・池田大悟さん

「久留米絣の産地で働いてみたいと問い合わせがあったと伺っています。」

■久留米絣協同組合青年部・野村周太郎さん

「こちらに遊びに来たお客さんも実際にいます。やはり効果があったのかなと思います。」

後継者不足が課題となる中、職人たちは久留米絣を知ってもらおうと、ことし4月、万博会場に機織り体験や反物を展示するブースを出しました。



伝統を守りながらも未来へつなぐ取り組みは、来場者などから高く評価され、最終日には「技術・伝統ミャクミャク賞」を受賞しました。



■池田さん

「すれ違う人が久留米絣を身にまとっている。そんな日が来るとうれしいなと思います。」



多くの人に愛されたからこそ。「万博のレガシー」を途絶えさせることなく、つないでいくことが福岡でも求められています。



