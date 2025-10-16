米国トランプ政府は15日（現地時間）、レアアース（希土類）輸出規制を通じて中国が世界経済を統制しようとしているとし、米国とその同盟国が共に対抗しなければならないと主張した。

ジェミソン・グリア米国通商代表（USTR）は同日、ワシントンD．C．の財務省庁舎で財務長官と合同の異例の記者会見を開き、このように述べた。

グリア代表は、中国によるレアアース輸出規制を「全世界の国々に対する経済的な強要」と規定し、「この規制は中国が世界経済と技術サプライチェーン全体を事実上統制することを可能にする」と指摘した。

さらに、「例えば韓国でスマートフォンを製造しオーストラリアに販売する場合、その企業はまず中国の承認を受けなければならない。なぜなら、そのスマートフォンには中国で調達したレアアースが含まれる半導体が搭載されている可能性があるからだ」とし「我々も、同盟国も、そのようなシステムには従わない」と強調した。

また、中国の今回の措置は単に米国との交渉で交渉力を得るためではなく、「世界のサプライチェーンを掌握しようとする中国のより広範な計画の一部だ」と主張した。

その上で、「米国はこれを座視しない」とし「我々は（中国の輸出規制で）同様に影響を受け、また米国と同じような立場を表明している同盟国と緊密に意思疎通を図っている」と明らかにした。

スコット・ベッセント財務長官も、「もし中国政府内部の一部が我々を失望させるような経済的圧力を通じて世界経済を鈍化させようとしているのなら、最も被害を受けるのは中国経済そのものだ」とし「誤解してはならない。これは『中国 対 世界』の構図」と強調した。

続けて「中国は容認できない輸出規制を全世界に課している。だが、我々も同盟国もその指示に従ったり、統制を受けたりはしない」と述べた。

また、「これは我々の同盟国に、我々が協力しなければならないという明確なシグナルになるはずだ」とし、今週開催される世界銀行（WB）・国際通貨基金（IMF）年次総会の期間中に、この問題を同盟国と協議する予定であることを付け加えた。

さらに、「もし中国が世界から信頼されないパートナーになりたいのであれば、世界は（中国経済と）デカップリング（分離）すべきだ」とし「だが世界はデカップリングを望んでいない。我々はリスクを低減（de−risk）したい」と語った。

グリア代表は改めて、「繰り返すが、我々はデカップリングを望んでいない」とし「我々は可能な限り迅速に中国からサプライチェーンを多角化し、リスクを減らすために協力しなければならない」と強調した。