芸能事務所「LAPONE（らぽね）」が15日、公式サイトを更新。所属する人気男性グループ「JO1」の大平祥生（25）と「弊社の規定に反する事案が発覚」したとして、活動休止することを発表した。



【写真】活動休止が発表されたME:Iの「SHIZUKU」

公式サイトでは「大平祥生に関するご報告」という文書を公開。「このたび、大平祥生につきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました」とし、「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました」と同社の受け止めを記載。そして「これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします」と知らせた。



続けて「日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「また、弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねてお詫び申し上げます」と同社の管理体制についても反省の言葉を記していた。



また「LAPONE」と同系列の事務所「LAPONEGIRLS（らぽねがーるず）」でも15日に、人気女性アイドルグループ「ME:I（みーあい）」の「SHIZUKU」が、同じく「弊社の規定に反する事案が発覚」したとして、活動休止を発表。同系列ということもあってか、名前の部分以外、「全く同じ」報告文で活動休止が発表された。これにより、同系列の事務所から同日に同一理由で、それぞれの人気グループのメンバーが活動休止となる「異例」の発表となった。



（よろず～ニュース編集部）