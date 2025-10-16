マーカーを用いた勉強法の効果がSNS上で大きな注目を集めた。



【写真】マーカーを引いて勉強していました

きっかけになったのは



「カフェで勉強してたらマーカー引いて勉強してるのって馬鹿そう！後で見返さないのにって大学生っぽい二人組に聞こえるように言われた。私は馬鹿だけど馬鹿なりに勉強してるし、向こうのほうが勉強できるかもしれないけど、目の前で人を馬鹿にできるぐらい心に余裕なくて可愛そうだと思った。」



と自身の体験を紹介したみっかかんさん（@ramenzuki_）の投稿。



SNSユーザー達からは



「え、見返した時に重要なところ特に注意して読むためにマーカーって引きません？見返さないならそもそも読まなくていいんじゃ？小説じゃあるまいし。」

「私もマーカー魔です。 調べたい単語は黄色、興味深い文はオレンジ、笑える文はオレンジ＋緑、極稀にある辞書の誤りは緑で色付けしています。マーカーの色と役割を決めておくと進出単語だけのおさらいや印象に残った文の復習が手軽に出来て良いですよね。」

「無印のマーカーが綺麗な「日本の色」っぽくて好きで、使ってます。 読み返してもテンション上がるし、間空けずに文字で埋めてるノートなのでわかりやすいです。 そんな事言う人たちは、自分の人生も見返せないから放っておきましょう。」

「私もマーカー魔です。何かしないと頭に入らないし。おおざっぱに言うと、ある言葉は太くマーカー、その説明内容はアンダーラインという感じで。人によって、内容の掴み方は人それぞれなのにそんな事もそのお二人は思いが及ばないんですね 」



など数々の驚きの声が寄せられたこの投稿についてみっかかんさんにお話を聞いた。



ーー悪口を言われたシチュエーションは？



みっかかん：学校内のカフェで言われました。おそらく試験期間中でイライラしてるのだなあという印象で、悪口を言われた直後は特に気にならなかったです。しかし家に帰った後、少しつらくて涙が出た時に書いたのがこの投稿でした。



ーーマーカーを引くことの効果は？



みっかかん：マーカーを引くことで、ノートが鮮やかになって、そのおかげで単純に勉強が楽しくなり、日々の学習を継続できます。それと大事なところやわからなかった英単語を目立たせる事ができ、後で復習しやすいです。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



みっかかん：ここまでバズったのは思いもしなかったので、大変驚いています。様々なご意見をいただき、カフェでの勉強やマーカーを引いて学習することの長所や欠点などを知ることができました。席が混んでる時にカフェで勉強することは避けたいと改めて思いました。マーカーでの学習は効果があったのでこれからも続けていきたいです。



◇ ◇



横浜市立大学国際総合科学部国際総合科学科物質科学コース学生の卒業論文「文字種類の違いによる記憶への影響と忘却率の変化」によると、マーカーを用いることで記憶の効果は実際に上昇するとされている。昔からおこなわれていることにはやはり意味がある。特に暗記が苦手な方はぜひ参考にしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）