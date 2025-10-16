「ドラマ化不可能」と感じるほどだった原作の「熱量」を表現する、迫真の演技に宿った魅力

吉川英梨さん原作のドラマ「新東京水上警察」シリーズがフジテレビにて１０月７日（火）夜９時よりスタート！ その作品世界に深く迫るべく、原作者である吉川さんと、主演・佐藤隆太さんによるスペシャル対談が実現した。創作の源泉、そして作品に込めたメッセージとは――。

後半では原作とドラマ、それぞれの魅力をお届けします！

吉川英梨（よしかわ・えり）

1977年、埼玉県出身。大学卒業後、出版社勤務を経て、2008年、第3回日本ラブストーリー大賞エンタテインメント特別賞を受賞し、デビュー。著書に「新東京水上警察」シリーズ、「女性秘匿捜査官・原麻希」シリーズ、「海蝶」シリーズ、「警視庁５３教場」シリーズほか、『菊の慟哭』『海の教場』『トヨタの子』など多数。骨太のサスペンス、明快な人物描写で、エンタテイメント・ミステリーの旗手として人気を集めている。

佐藤隆太（さとう・りゅうた）

1980年、東京都出身。1999年、大学在学中に舞台『BOYS TIME』で俳優デビュー後、『池袋ウエストゲートパーク』『木更津キャッツアイ』などの話題作で注目を集めた。その後、2008年の連続ドラマ初主演作『ROOKIES』の熱血教師役などで一躍人気俳優となる。近年のドラマ『どうする家康』『まどか２６歳、研修医やってます！』など、映画、ドラマ、舞台、CMと幅広く活躍。2025年10月からは主演ドラマ『新東京水上警察』が放送中。また10月11日から舞台『明日を落としても』が上演中。

「ドラマ化は不可能だ」原作に感じた熱量

――先日の合同取材で、「最初にお話をいただいた時には迷いもあった」と伺いました。それでも「やろう」と決意された、原作の魅力とは何だったのでしょうか？

佐藤 はい。原作をすべて読ませていただいたのですが、これは吉川さんを目の前にしているからではなく、本当にものすごく面白かったんです。僕は本を読むのに時間がかかるタイプなんですが、夢中になって一気に読み終えてしまいました。

ただその一方で、「いや、これはドラマ化は無理なのでは……」とも思いました（笑）。例えば…シリーズの『烈渦』に出てくる、浸水したビルの中、４階まで水が迫ってくるシーン。あそこで描かれるドラマは僕もだいすきなんですが「さすがに難しいかぁ〜！！」と。でも、だからこそ燃えたんです。小説だからこそ描ける壮大な世界があって、それに対して僕たち映像チームが知恵を絞り、原作を大切にしながら、ドラマ版として愛される作品をどう作り上げるか。その挑戦に熱いものを感じましたし、そのチームの一員に加えていただけたことを、すごく光栄に思っています。

ちなみに、フジテレビの連ドラで海の撮影、と聞いた時に反射的に思い浮かべた「海猿」のイメージは、吉川さんの原作を読んでいる最中にはもうどこかに消え去っていましたね。

吉川 佐藤さんのパブリックイメージには、やはり「熱血漢」というものがありますから、重なるところはありますよね。

佐藤 そう言っていただけることが多いですね（笑）。

吉川 今回、佐藤さんが演じてくださる碇拓真というキャラクターも、まさに熱血漢。今の時代に見ると少し古い価値観の男かもしれないけれど、それが逆に新しい魅力にもなっている、という点で通じるものがあるなと感じています。

佐藤 本当ですか！ 今回、連続ドラマのオリジナルストーリーも展開されますし、キャラクターの描き方にも原作との違いがあります。ドラマ版では、原作の碇は圧倒的な大きさの背中と男らしさで皆を引っ張る姿に僕も毎回シビれていましたが、ドラマ版では、あえてチームの皆にツッコまれるような隙を作り、より砕けた雰囲気でメリハリのあるリーダーとして描かれています。先日、吉川さんが撮影現場に来てくださった時も、そうした違いについて「どうぞ、ご自由にやってください」と仰ってくださいましたよね。

吉川 実は私、元々は脚本家になりたかったので、映像の現場がいかに大変かを知っているんです。ドラマが成立するまでには、ⅭⅯを入れるタイミング、スポンサーへの配慮で殺害方法を変えるといった、様々な制約がある一方で、小説にはそういうものがなく、ものすごく自由なんです。

佐藤 なるほど。

吉川 物語を作るプロセスが全く違うので、私が口出しすべきではない、というのが私のスタンスです。それに、私は涼しい部屋でコーヒーを飲み、お菓子を食べながらパソコンに向かって物語を書いている。でも演者の皆さんは、全身全霊で、ご自身の言葉と体で役を生きている。そこから生まれてくる感情は、やはり全く違うと思うんです。どちらも本物の感情ですが、よりリアルなのはどちらかと問われれば、演者さんの中から発せられるものではないか、という感覚が私の中にはあるんです。

佐藤 そんな想いがあったとは知りませんでした。

ドラマで引き出される、登場人物の新たな一面

吉川 少し話は逸れますが、以前、拙作の『雨に消えた向日葵』でムロツヨシさんが奈良健市という役を演じてくださった時、とても衝撃的なことがありました。私が原作で「Ａ」のつもりで書いた感情を、ムロさんは全く違う「Ｂ」の感情で表現されたんです。それを見た時、「どちらが本当の感情だろう？」と考えさせられて。そして、原作者である私自身が「ムロさんの方だろうな」と思ったんですよ。

佐藤 そうなんですね！

吉川 私たち書き手とは違うアプローチだからこそ、より豊かな感情が引き出されるのではないか、と思うんです。だから、現場の皆さんにお任せしたい。口出しはしたくない。ある意味、期待値がすごく高いのかもしれません（笑）。

佐藤 有り難すぎるお言葉ですね。吉川さんご自身のそうしたご経験と、現場への深いご理解があるからこその「自由にやってほしい」なのですね。

吉川 ええ。むしろ、私自身が作り手によって生まれる新しい解釈を見てみたいんです。「そうか、そういう考え方もあるのか」と、演じてくださる方の解釈と自分の解釈を比べてみたい。どんな形になっても大歓迎ですし、「この箱（設定）で、そちらの発想だとこうなるんだ」というのは、私にとって大きな勉強になっています。

佐藤 なんて素敵な……！ このドラマがきっかけで原作を読んでくださる方がいたり、その逆もあったり、そういう楽しみ方をしていただけたら、僕たちとしては、もうめちゃくちゃ嬉しいです！

吉川 そうですね。原作とドラマ、その「差」も含めて楽しんでいただけたなら、作り手としてこれほど嬉しいことはありません。

吉川英梨『波動 新東京水上警察』

東京オリンピックを控え東京湾警備拡充のため水上警察署が新設された。配属された現場一筋の熱血刑事・碇拓真は無人島の第六台場で白骨死体を発見、事件に絡み暗躍する半グレ集団の尻尾を掴む。一触即発の不安の中で迎えた、都知事臨席の水上観閲式での迫真の警備艇追跡劇! 防犯課強行犯係警部補・碇拓真を先頭に巡査部長・日下部峻、舟艇課・有馬礼子たちが、東京湾岸に勃発する凶悪事件に立ち向かう。水飛沫散らせ真相を追う東京湾岸水上警察サスペンス!

