なぜ関根勤は老けないのか？　楽屋でしている習慣とは？　「若く見える秘訣」に迫る！

72歳になったお笑いタレント・関根勤さんは、今でも街中で「若いね」と声をかけられる。老化研究によれば、心が若いと「若く見える」といわれる。「若さの秘訣」について、関根勤さんが語る。

NHKの朝ドラに出たい

昨日も福島でロケをしていたら、街で女性に「若いですね」と言われまして。「その歳で、まだ売れる気なんですか？」なんて言ってくるディレクターもいるんですよ。もちろんです。いま一番やりたい仕事は、NHKの朝ドラに出ること。好感度が上がりそうじゃないですか（笑）。

たとえば、ヒロインがケガしたとき、そのケアをする整骨院の好々爺の役とかをやりたいですね。「あー、◯◯ちゃん、ちょっとオーバーワークだよ。休むのもトレーニングだからね」とか言って、ヒロインにアドバイスをして支える役を演じたら、視聴者がその役柄と僕を重ね合わせてくれるかもしれないからね（笑）。

自分で「歳をとったな」って感じたことがないんですよね

欽ちゃん（萩本欽一）もタモリさんも、鶴瓶さんも、先輩方は本当に元気です。高田純次さんも78歳なのに若い。先輩方が現役で頑張っているから、僕は若手気分、中堅みたいに感じます。前を走る先輩方の背中を追いかけるのに夢中なんです。最近、欽ちゃんは84歳で新しい番組を始めましたからね。

だから、僕も「歳をとったな」って意識したことがないんですよ。まあ気になるとすれば、ちょっと頻尿なことくらいですね（笑）。

楽屋では、出番まで、週刊誌のグラビアを見るのが習慣なんです。最近、気になっているのは菊地姫奈さんや志田音々さんかな。プロフィール欄も、身長や体重、出身地までしっかり読んで「この子と付き合って、結婚したら」と妄想するんです。生まれた子どもを連れて相手の実家に帰省するとき「出身が静岡県なら、ギリギリ車で行けるな」とか。この話、娘に怒られそうだな（笑）。

関根勤（せきね・つとむ）／ '53年東京都生まれ。お笑いタレント。10月24日にイベント「関根勤映画道 アルティメットシネマトークライブ」を新宿・ロフトプラスワンで開催

「週刊現代」2025年10月27日号より

