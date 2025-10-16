飢餓、文化大革命、洗脳教育、毛沢東を今も敬う人…中国人が語る「埋めがたい世代間ギャップ」のリアル

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈出身地でこんなに違う、中国人の気質…「虎視眈々と世界を狙う」浙江商人、古代からライバルの「江蘇と浙江」〉に引き続き、中国の世代間ギャップについてくわしくみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

埋めがたい世代間ギャップ

「宇宙」という漢字は、古代中国人が現世を、「宇」＝空間と「宙」＝時間の両軸で計っていたことを意味する。やや大仰に言うなら、アインシュタイン博士の相対性理論の世界観に通じるものがある。

前項で、14億1000万人の中国人は「空間的」に地方色豊かなことを述べた。そこで本項では、それに加えて「時間的」、すなわち世代間のギャップも大きいことを示したい。

実際、中国人の世代間ギャップたるや、日本人の比ではない。それは中華人民共和国を建国してから七十数年の中国社会が、同時代の日本以上に劇的に（時に悲劇的に）変化してきたからだ。以下、青年時代に起こった出来事によって、各世代を区分して見ていきたい。

飢餓世代と文革世代

まず、日本で言えば昭和十年代（1935年ごろ〜1945年ごろ）生まれの「六〇年安保世代」にあたるのが、「飢餓世代」とでも呼ぶべき世代だ。1958年に毛沢東主席が主導して始めた「大躍進」（集団農場の人民公社や鉄鋼増産などを強引に進めた政策）の失敗で、翌年から3年間で約4000万人もの人が餓死する事態に陥った。日本の若者が反政府デモを起こしている間、中国の若者は飢えて突っ伏していたのだ。

私はこの世代の老人たちに、じっくり話を聞いたことがあるが、「木の皮をかじった」「虫やネズミも食べた」などと哀しそうに述懐していた。

そのため、この世代の中国人は、「もったいない」（舍不得（シャーブダー））という言葉をよく使う。たとえば、茶は味が出なくなるまで茶葉を取り換えないし、タバコを吸う人なら火が指に当たるくらい短くなるまで吸う。ペンは書けなくなるまで使うし、チラシの裏などをメモ用紙にしている。

次に、日本では戦後のベビーブーム世代である「団塊の世代」（1947年〜1949年生まれ）が続くが、中国では「文革世代」（1945年ごろ〜1950年代生まれ）が続く。文化大革命で「紅衛兵」（若者の毛沢東親衛隊）になるなどして、毛主席を狂信的に信奉した人々だ。

私は北京で、元紅衛兵のリーダーだったという女性に話を聞いたことがある。その時、もう白髪交じりだったが、北京市内の家具屋で働いていた。

「あの頃は、自分がまるで毛主席の娘に選ばれたみたいな気がして、腐敗した幹部たちを打倒して、毛主席の説く平等社会を実現するのだという理想に燃えていたわ。若気の至りだったけど、いまでも毛主席のことは尊敬している」

彼女はそう言って、お守りにしている毛主席のキーホルダーをバッグから取り出して見せた。そして最後に、こう言った。

「毛主席が『マルクスのもとに旅立たれた』（死去した）後、臂平が出てきたけど、毛主席に較べたら小粒な指導者だった。その後の江沢民や胡錦濤なんか、小粒すぎて話にならなかった。

それがようやく、往年の毛主席を髣髴させる指導者（習近平主席）が、国を治めるようになった。だから習主席には、ものすごく期待している」

その習近平主席も、「文革世代」である。前述のように1953年、周恩来首相側近の習仲勲副首相の息子として、北京の特権階級家庭に生まれた。

だが、文化大革命の前に父親が失脚し、1966年に文化大革命の嵐が吹き荒れると、その3年後に、陝西省の梁家河という西方の僻地に「知青（ジーチン）」に行かされた。知青とは、都市部の知識青年を農村送りにして労働を学ばせることだ。

習近平氏は15歳から22歳まで、家の屋根もロクにないような寒村で、農作業に従事した。共産党中央委員会機関紙『人民日報』と、『毛沢東語録』だけを読む日々だった。そのためこの世代の中国人は、毛主席のせいで青春時代を台無しにされたにもかかわらず、毛沢主席に洗脳され、いまでも敬愛している人が多い。加えて前の世代から、「もったいない」の精神も引き継いでいる。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」