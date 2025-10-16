高市「総理」が進次郎を防衛大臣に…？その背景にある安倍晋三元総理との「世代を超えたつながり」

首班指名をめぐる駆け引き

10月21日に召集される臨時国会の衆参院本会議で行われる首班指名選挙で、自民党の高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣（首相）に選出されるのは確定的である。

連立のパートナーである公明党（斉藤鉄夫代表）が連立政権からの離脱を表明したのは、10日午後の自公党首会談後のことだった。事前に同党の離脱説が囁かれていたが、一気呵成に斉藤氏が完全野党化宣言するとまで予想していた永田町ウォッチャーは皆無に近い。

その後も、唯一の与党・自民党を軸に野党第1党の立憲民主党（野田佳彦代表）以下、日本維新の会（藤田文武共同代表）、国民民主党（玉木雄一郎代表）に公明党（斉藤代表）が新たに加わり、首班指名を巡る駆け引きが続く。

仮に高市総裁の首相指名を目指す自民党の単独政権となれば、衆参院ともに少数与党の現状から、高市政権の先行きは極めて不安定になる。それでも高市氏は4日の新総裁選出後の記者会見で言明した「全世代総力結集」に強く拘泥している。

自民党執行部人事は概ね、麻生太郎副総裁・鈴木俊一幹事長に象徴されるように、高市総裁実現の最大功労者である麻生氏の言うがままになった。

だが、負けず嫌いの高市氏は閣僚人事では「自分らしさ」に拘っている。

「政界の寝業師」が語ったこと

読売新聞（14日付朝刊）の1面に「小泉氏、防衛相へ調整―高市氏、首相なら林氏は総務相」の見出しを掲げた記事が掲載された。〈防衛相に小泉進次郎農相（衆院当選6回）、総務相に林芳正官房長官（衆院2回・参院5回）を起用する方向で調整に入った。外相には茂木敏充元幹事長（11回）を充てる方向だ〉と、同記事にあった。

それまで小泉防衛相説は耳にする噂話程度であった。さすがに「読売」も今度は自信を持って報じたはずだ。本稿では、小泉防衛相の可能性大を前提に進める。

さて、筆者はかつて講談社の月刊誌『現代』に長文論考「小泉純一郎と岸信介の比較研究」を寄稿している。小泉首相が絶頂期だった頃だ。今、思い起こすのは同稿で言及した、1960年代の自民党にあって「政界の寝業師」「生き字引」と言われた松野頼三元総務会長（故人）にロングインタビューした際に聞きだした話である。

それは小泉純一郎元首相の父であり、進次郎農林水産相の祖父である小泉純也元衆院議員についてだった。

進次郎の祖父は「国会の安保男」

純也氏は第3次池田勇人改造内閣及び第1次佐藤栄作内閣で、防衛庁長官を務めた。「国会の安保男」の異名を取った、今で言う安全保障政策のプロとして当時知られた。

岸信介元首相とは派閥を超えた安保政策の上で同志であり、国会では60年締結の日米安保条約推進者であるだけではなかった。小泉純也の国会演説は自民党史に残る名演説だったと、生前の松野氏は筆者に繰り返し語った。

高市氏が、敬して止まない安倍晋三元首相の祖父・岸信介と、総裁選を戦った小泉進次郎氏の祖父・小泉純也が、安全保障を介して繋がっていたことを承知して「小泉防衛相」を検討しているのであれば、筆者は少々、高市評価を見直さなければなるまい。

