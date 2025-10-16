第2戦の盗塁で…またも樹立した“MLB史上初の記録” 大谷翔平の快挙に米注目「ショウヘイだけ別のリーグにいる」

チームはブルワーズに2勝。この勢いにのって一気に優勝まで突き進みたいところだ(C)Getty Images

またしてもメジャー史上初の快挙だ。

現地時間10月14日、ドジャースの大谷翔平は、敵地アメリカンファミリーフィールドで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に「1番・DH」として先発出場し、7回に20打席ぶりの安打となる適時打を放つなど、5打数1安打1打点、1盗塁を記録。5-1のチーム勝利に貢献した。

この日は、7回一死三塁の第4打席でブルワーズの3番手左腕アーロン・アシュビーと対峙すると、カウント2-2から7球目の内角低めチェンジアップを弾き返し、貴重な右前適時打を記録。さらに、3番フレディ・フリーマンの打席では、二盗を決めた。ポストシーズンでの盗塁成功は、意外にもこれが自身初だ。

これを受け、米データ分析会社『Stats Perform』の「OptaSTATS」に所属するグレッグ・ハーベイ氏は、自身のXを更新。「同一ポストシーズンで本塁打を放ち、盗塁を成功させ、そして先発投手として登板した選手」と書き始め、「2025年のショウヘイ・オオタニ。以上だ」と他に誰も達成していない記録を伝えている。