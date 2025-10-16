「とても悪い」「外せないのか」昨季にイングランドで躍動した元JリーグMVPにまさかの批判、識者が“スタメン外し”を主張…韓国代表MFの方を「見たい」
JリーグでMVPに輝いた経験もある岩田智輝は昨季、バーミンガムのチャンピオンシップ（イングランド２部）昇格に大きく貢献した。そして今季もレギュラーとしてリーグ戦全試合で先発出場している。
だが、チームは決して順調ではない。開幕３戦は２勝１分けと好発進だったが、その後の６試合で白星はひとつのみ。１勝２分け３敗と下り坂だ。順位を16位まで落とした。
『Football League World』は、中盤で岩田とコンビを組む韓国代表のペク・スンホを外し、トーマス・ドイルを起用すべきとの声があることを紹介。そのうえで、ファン評論家ジェイソン・ムーアは、ペクではなく岩田をスタメンから外してみるべきと主張している。
同氏は「ペクは昨季の出来ではない。だが、公平に言うなら、彼らみんながそうだと思う」と話した。
「リーグの質が上がったからかもしれない。彼にやれるのは確かだ。でも、今はリーグのレベルが上がったなかでそれを見せなければいけない。彼はもっとやれると思う。あまり好印象ではない」
「ベンチにドイルのような質の高い選手がいて、彼が先発出場しないのにペクが出ていることを疑問視する人が多いことも助けにならない」
さらに、ムーア氏は「自分が最も言いたいのは、ペクとドイルが一緒にプレーできるかどうか、イワタを外せないかということだ。そこが、私が問題だと思うところだからね。彼はとても悪いと思う」と、岩田の出来に不満を表している。
「イワタはボールをもらって前を向き、チームを押し上げる選手ではない。それが今の問題だ。ペクにはそれができるが、厳格なシステムでプレーしているため、ピッチのある部分でしか彼はやれていない。そしてそれで批判を浴びている。私は、問題はイワタだと思う」
「ドイルを入れてペクと組ませれば、批判を軽減できるだろう。だから見てみたい。ペクの今季のパフォーマンスは決して優れていない。でも、それは全員同じだ。そして彼はもっとやれると思う。だから、彼とドイルが一緒にプレーするのを見たい」
チームの成績が低迷すれば、批判は増していく。古橋亨梧も期待の大きさに見合っていないとの指摘があるのは周知のとおりだ。岩田や古橋、そして藤本寛也と、日本人の３選手が所属するバーミンガムは、再開後に流れを変えられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
