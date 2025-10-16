「最も異例の敗北だ」日本代表に屈辱敗戦のセレソン、なんと73年ぶり２度目の失態に海外衝撃！「ブラジルの歴史で一度しかなかった」
ブラジル代表は10月14日、東京スタジアムで日本代表と対戦。前半で２点をリードしたものの、後半に入ると快勝ムードが一変、52分に南野拓実、62分に中村敬斗、71分に上田綺世にゴールを許し、２−３でまさかの大逆転負けを喫した。
日本に負けたのは14試合目で初めてなら、２点リードをひっくり返されたのはなんと73年ぶりだった。
海外メディア『BESOCCER』は「日本がブラジルに３−２で劇的な勝利を収めたことは、南米チームの長いサッカーの歴史において、最も異例の敗北の一つとなり、73年続いた記録を破った」と報じている。
「ブラジルの日本に対する意外な敗北は、ブラジルサッカー史において最も異例の瞬間の一つとして記憶されている。ブラジルは２点リードしながらも２−３で敗れたが、これはブラジルの歴史上一度しかなかった出来事だった。ブラジルが２点リードしながら敗れたのは、1952年のヘルシンキ・オリンピック、西ドイツ戦が最後である」
同メディアは「韓国戦（５−０）で圧勝した際の選手たちの力強いパフォーマンスの後、アンチェロッティ監督率いるブラジルは競争力を取り戻したかに見えたが、今回の敗北は、この世代が来たるワールドカップで何かを成し遂げられるかどうかという疑問を再び投げかけるものとなった」と指摘。こう続けている。
「この試合は、国際レベルにおけるアジアサッカーの競争力の向上も反映している。日本は、優位な歴史を持つライバルに対して、スペースをいかに活用し、プレッシャーをかけ続けるかを知っていた」
親善試合だったとはいえ、日本の大逆転勝利がどれほどの偉業だったかを称えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
