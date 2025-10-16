首なし死体、大雪の密室、謎の映画、そして探偵は終盤に……読者を惑わせる不可思議だらけのクセ強ミステリー！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、独特の世界観で多くのファンを抱える麻耶雄嵩先生の作品です。ミステリーマニアのようへい氏が何度読み返しても謎に包まれてしまうという大長編。デビュー作を含め、初期の段階からミステリーの常識破りをして読者を驚かせてきた麻耶先生の、注目の一冊とは――。

殺人事件より気になる謎だらけ!?

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。

この「ようへいの時短ブッククラブ」では、新刊はもちろん、過去に読んできた中で印象深かった作品や、自分に大きな影響を与えてくれた本も数多く紹介しています。そうした作品を改めて読み返すと、かつてとは異なる印象を抱くことが少なくありません。これは悪い変化ではなく、当時よりも僕の読解力が深まり、情緒が磨かれたことで、より深いところで作品の魅力に触れられるようになったからだと感じています。

一方で、「今なら理解できるだろう」と意気込んで再読しても、結局ピンとこないまま本を閉じるような“クセの強い作品”にも出会います。そんな作品ほど、なぜか人に紹介したくなる。迷宮探検の同志を募るというか、冒険仲間を集めたくなるというか……「ドラゴンクエスト」で言う「ルイーダの酒場」みたいな本です。

今日ご紹介するのは、まさにそんな1冊。ともに冒険の旅に出かけませんか？

麻耶雄嵩『夏と冬の奏鳴曲 新装改訂版』（なつとふゆのそなた）

1993年に出版された麻耶先生のデビュー2作目にあたる作品です。まずデビュー作『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』について触れておきましょう。タイトル通り、シリーズ探偵「メルカトル鮎」（めるかとる・あゆ）が活躍する物語の“最後”が描かれており、このあとシリーズはすべて過去の出来事を描くというセクシーな構成になっています。僕が高校生の頃に初めて読んだときは「ちょっと変わった小説だな」くらいの印象でしたが、30年の読書経験を経て改めて読み返してみると、その斬新さに気づかされました。

メルカトル鮎という名前からして変わっていますし、常にタキシードにシルクハットという異様な風貌の探偵です。探偵小説といえば、主人公の探偵は多少クセがあっても推理に関しては完全無欠で、最終的には難事件を解決に導くのがセオリー。

しかし麻耶先生は、このデビュー作でそんな定石を見事にぶち壊してきたのです。

そんな作家が書く2作目『夏と冬の奏鳴曲』ですから、クセの強さは推して知るべし。あとがき・解説を除いても文庫で746ページという大長編です。もっとも、京極夏彦先生の百鬼夜行シリーズに比べれば中編程度かもしれませんが……。

物語の主人公は、20代前半の雑誌記者・如月烏有（きさらぎ・うゆう）。といってもアルバイトの身分です。彼と、不登校気味の女子高生・舞奈桐璃（まいな・とおり）が、日本海側の若狭湾沖に浮かぶ和音島（かずねじま）という島に取材へ向かうところから、物語は始まります。

この島では20年前、女優・間宮和音（まみや・かずね）に魅了された男女6人が、彼女と共にカルト的な共同生活を送っていました。間宮の死をきっかけにその生活は終わりましたが、20年後、彼女を偲んで当時の共同生活者たちが一堂に会することになります。絶海の孤島で、1週間迎えが来ない。そこに雑誌記者と女子高生が取材に訪れる。しかも講談社刊の小説……となれば、そりゃあ殺人事件が起きますよね(笑)。

まず、間宮和音の死後も残って暮らしていた島の所有者が、首なし死体となって発見されます。さらにその遺体が忽然と消失。続いて、かつて共同生活を送っていた男性の一人が遺体で見つかり、2人目の犠牲者が出ます。如月と舞奈は、誰が何のために事件を起こしているのか、島の中で推理を重ねます。

ここで注目すべきは、ヒロイン・舞奈桐璃が、20年前に亡くなった間宮和音と瓜二つの容姿をしている点です。彼女の登場に、かつての共同生活者たちは息を飲み、「間宮和音が20年前の姿のまま蘇ったのでは」と動揺します。

ヒロインと間宮の間に何らかの関係があるのか、それとも単なる他人の空似なのか。島を訪れたのは偶然なのか必然なのか――物語は謎を深めていきます。

舞台は8月上旬ですが、最初の被害者が見つかる前日、なぜか大雪が降ります。そして屋外で発見された遺体の周囲には足跡が一切残っていない。不可能犯罪のような状況で遺体が発見され、読者の推理心をくすぐります。

さらに、間宮和音が唯一出演した「春と秋の奏鳴曲」という映画があるんですが、主人公が推理のためにこの映画を見ると、その内容がなぜか彼自身のこれまでの人生を正確になぞった物語になっているのです。映画が作られた当時、主人公はまだ1歳ほど。なぜ彼の未来を描いたような映画が存在するのか――ここでも大きな謎が提示されます。

さらにヒロイン・舞奈桐璃が、ある時“二人になる”という不可思議な現象が起きます。読み返してみると、確かに主人公への話しかけ方が2パターンあることに気づくのです。こうした不思議な出来事が積み重なり、事件は一応、犯人と動機が明かされて解決しますが、それ以外に大きなクエスチョンがいくつも残される。正直、事件そのものよりも、これら摩訶不思議な現象の方が気になって仕方がなくなるのです。

そして何より衝撃なのは、名探偵・メルカトル鮎の登場タイミングです。ミステリーにおけるキーマンである彼は満を持してだいぶ終盤に姿を現します。なんと746ページ中の744ページ目。探偵小説で探偵の出番が0.4％という異例の構成。

満を持しすぎでしょ！ 佐々木朗希だってもう少し早くマウンドに上がりますよ(笑)。たった3ページで、彼は何を語るのか――その登場の仕方自体が作品の個性になっています。

さらに本作はいくつもの謎を残したまま終わります。この作品の続編として書かれた『痾』（あ）で伏線が回収されるのかと思いきや、今度は主人公が犯罪者になっているという衝撃の展開。どういうこと？ 回収どころか謎が増えているじゃない(笑)。

今回は、シリーズ1作目『翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件』、2作目『夏と冬の奏鳴曲』、そして続編『痾』までをご紹介しました。麻耶雄嵩という迷宮の奥で、皆さんのお越しをお待ちしています。いらした方には、「お疲れ様」ってお茶ぐらいはお出ししますよ(笑)。

麻耶雄嵩『夏と冬の奏鳴曲 新装改訂版』

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

