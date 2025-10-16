甲子園のマウンドと変わらなかった。東洋大・馬庭優太投手（１年）だ。

１４日の東都大学野球秋季リーグの青学大戦（神宮球場）。七回無死、２ランを打たれた先発の大坪（３年）に代わってマウンドに上がった。３点差に詰め寄る青学大の、反撃ののろしが立ちこめる神宮の杜。野球の聖地の、張り詰めた空気が１年生投手を包み込む。

デビュー登板となった４月２２日の対青学大では七回１死二塁から３番手として登板し５回２安打２失点（自責点０）の好投を見せたが、この日はいきなり８番の南野に左前打、９番の大神にファーストへの内野安打を打たれ、ピンチを迎えた。

ネット裏でレンズを構える私のまぶたに浮かんでいたのは、２０２４年の夏の甲子園。９３年ぶりのベスト８に輝き、“ミラクル”と呼ばれた快進撃の立役者となった大社のエース・馬庭の勇姿だ。大舞台の、しびれるような展開のマウンドでも、自分のリズムで投げ抜いた。仁王立ちで打者と対峙（たいじ）してからプレートに足をかけ、左腕を脱力しながら前傾姿勢で捕手のサインを確認する。セットポジションに入ると、ゆっくりと右足を挙げて、二段モーションでためを作り、頭よりも高く挙げた右手のグラブで狙いを定め、ストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップを投げ分ける。打者を打ち取ると、感情を爆発させ、のけぞって雄たけびを上げた。

１年前の夏と同じルーティン、同じリズムだ。開幕戦の先頭打者アーチを放った１番の藤原（４年）を捕ゴロ、２０２７年ドラフト候補、２番の山口（２年）を左邪飛に打ち取ると、侍ジャパン大学日本代表で今秋のドラフトで上位指名候補に挙がる、３番の小田（４年）を二直に抑えた。私はマウンドの１４番にレンズを向けたまま、魂の雄たけびを激写した。

八回は同リーグでＭＶＰを獲得している渡部（３年）を三邪飛に打ち取り、勝負を避けるように２四球で再びピンチを招いたが、前の打席で左前打を打たれた８番・南野（３年）を右飛に打ち取った。

雄たけびを上げながらベンチに戻りナインを鼓舞する姿も、変わってない。違っていたのは背番号１４のユニホームと、一回り大きくなった下半身と伸びた頭髪ぐらいか。

東都大学野球１部リーグの救援マウンドで２回２安打無失点の好投。どんな相手でも、どんなマウンドでも、自分のリズムで投げられる技術と“強心臓”は“本物”だと、改めて感じた。降板後もベンチで声を出し、ナインを鼓舞し続ける姿にも、変わらぬひたむきさを感じた。（デイリースポーツ・開出牧）