【ドラフト１位間違いなしの158キロ右腕】健大高崎・石垣元気の恩師が明かす「２度もチームをクビになりかけた過去」

当初は強打の内野手として活躍

「元気に関しては、技術面の指導もそうだけど、特にメンタル面の指導に力を入れてきました。だから甲子園が終わったあと、久々に元気に会って話をして、一人の大人として立派に成長したなと感動したんです」

この夏、高校野球界のスターとして全国に名を轟かせた「最強右腕」の恩師は、現代ビジネスの取材に対し、そう笑顔で語ったーー。

10月23日に行われる、プロ野球ドラフト会議。今年も計124人の高校球児がプロ志望届を提出したが、とりわけ注目を集めているのが、群馬・健大高崎のエース、石垣元気（3年）だ。

全国屈指の野球強豪校として知られる同校では、最速158キロの豪速球を武器に、高校野球界を席巻。2年春から4大会連続で甲子園に出場し、9月に行われたU-18杯では、高校日本代表の守護神として熱投。将来のメジャーリーガー候補が並ぶアメリカ打線相手に、2試合で計4回3分の1を無安打1失点に抑えた。

「U-18杯での活躍もあり、現在は大谷翔平が所属するドジャースやヤンキースなど、メジャー10球団が獲得を狙う『日米争奪戦』が加熱する状況。ただ、石垣本人は夏の時点で『NPB一本』と明言しており、将来的にメジャーを目指す意向のようです。

すでにNPB10球団との面談も終え、将来のエース候補として、今ドラフトでは複数球団が1位指名に乗り出すとみられています」（スポーツ紙記者）

そんな石垣は、北海道登別市出身。中学時代には、自宅から車で約1時間ほどかかる、硬式野球チーム「洞爺湖リトルシニア」でプレーしていた。同チームを約20年にわたって率いる、若松敦治監督（51歳）は、冒頭に続けてこう振り返る。

「元気は入団当初、まだ体は細かったのですが、同世代の中では『肩の強さ』と『足の速さ』は群を抜いていました。またバッティングのセンスも良かったので、両打ちの内野手として1年生のころからスタメンに起用していたんです。元気が3年生のころ、全国大会で両翼98メートルの球場にホームランをぶち込んだときは、正直度肝を抜かれました（笑）。

ただ、ピッチャーとして一人立ちさせるのは苦労しました。もともと肩が強く、球も速かったのですが、まあコントロールが悪くて……。一年生同士の練習試合を見ていても、ストライクが入らないので、それからはマンツーマンで指導する日々。僕のほうでアドバイスして、それで投げさせての繰り返しでした」（若松監督、以下「」も）

チームをクビになりかけた「大事件」

そうした指導が身を結び、中学3年生になった石垣は、当時の北海道シニア全チームの中で最速となる141キロを記録。さらに北海道選抜に選出されるなど、「怪物」の片鱗を見せる。だが、ここで若松監督から耳を疑うような発言が飛び出す。

「ぶっちゃけて言うと、元気は2回くらいチームをクビになりかけているんです（笑）。最初に問題を起こしたのは、入団当初でした。チームメイトのグローブに鳥のフンをつけるイタズラをして、それを知った元気のお父さんは激怒。その日の夜に、元気に『もう辞めてしまえ！』と怒鳴ったそうです。お母さんからも『もう辞めさせます』とコーチに連絡が入り、元気も泣きながらユニフォームを畳んで、両親に渡したと聞いています。

ただ翌朝になり、元気が『お母さん、もう（監督に）辞めるって言っちゃった？』と聞いてきたそうなんです。そこで『まだ完全に辞めますとは言ってないよ』と言うと、『やっぱり俺、野球を続けたい』と泣いてお願いしてきたみたいで。被害を受けた子にも、元気は何回も謝っているので、それならもう一度ウチで頑張らせてみようということで復帰させたんです」

しかし、トラブルはこれだけで終わらない。若松監督は、「あの子は気が強い子で、感情をすぐに態度に出してしまう。だからメンタル面の指導も含めて、これまで何度叱りつけてきたか分かりません」と言う。

「中3のジャイアンツカップの時かな。その日の元気は、ピッチングのコントロールが定まらず、相手チームに打ち込まれたんです。しかも、その回の守備が終わってベンチ前でミーティングをしていると、あの子の姿がない。チラッと見てみると、不貞腐れた表情で、勝手に一人でベンチに座ってたんです。

まあその後は、ブチギレですよ。『お前、一人で野球してるんじゃないんだぞ。これから（失点を）取り返そうと頑張るのに、なんだその態度は！ もう背番号外してこい！』と怒鳴りました。それからしばらくは、謹慎処分です。地元でやる大会も、背番号1のユニフォームのまま、スタンドで応援させました。

ただ、そういったヤンチャな面はあるんですが、元気はチームメイトに好かれていた。あの子が謹慎した時、3年生全員を集めて『あいつは実力はあるけども、野球って実力だけじゃなく、みんなで一生懸命やらないとダメだろう。お前たちから見て、実際あいつはどうだ？』と聞いたんです。

すると、全員が『元気と一緒にやりたいです！』と即答してきた。この出来事をきっかけに、『元気はああいう態度をとるけど、これだけみんなに信頼されているなら……』と考えて、あえて元気をキャプテンに任命したんです」

「色んな人に応援してもらえる選手になってほしい」

同チームでの経験を胸に、石垣は全国屈指の野球名門校として知られる健大高崎に入学。1年春からベンチ入りすると、2年春の選抜甲子園では、準決勝と決勝で先発を任され、県勢初の全国制覇を成し遂げた。その都度、若松監督は石垣からLINEで「ベンチ入りしました」「甲子園決まりました」などの報告を受けていたが、冒頭のとおり、今夏の甲子園が終わったあと、卒団以来初めて会ったという。

「その時は、つい親心で『日本でまず結果を残して、そこからメジャーに行った方がいいんじゃないのか』とか『ご両親に迷惑かけただろうから、恩返しできるように頑張れよ』とか色々と言いました。

ただ僕自身、元気には口酸っぱくメンタル面の指導をしてきたつもりです。だから成績だけではない、色んな人に応援してもらえるような野球選手になってほしい。それは元気のご両親も一番に望んでいることだと思います」

世代最強右腕を引き当てるのは、いったいどの球団か。運命の日は刻々と迫っている。

【あわせて読む】大谷翔平を見に「ドジャースタジアム」に行って納得…！WBCの放映権を日本のテレビ局が買えなかった「本当のワケ」

【あわせて読む】大谷翔平を見に「ドジャースタジアム」に行って納得…！WBCの放映権を日本のテレビ局が買えなかった「本当のワケ」