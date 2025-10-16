超ミニスカでインナー見せ…i-dle・ソヨン、“大胆ファッション”で視線強奪！「どうなってるの？」【PHOTO】

i-dleのソヨンが、衝撃的なファッションを披露した。

【写真】ソヨン、アイドルと思えない“薄着”姿

ソヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「秋が過ぎているけれど、夏」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ホワイトのクロップドTシャツにレオパード柄のミニスカートを合わせたソヨンの姿が収められている。超ミニ丈のスカートからはインナーが見え、抜群のスタイルと大胆なファッションで見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「スタイルどうなってるの？」「かわいい」「完璧」「このファッションを着こなせるのはソヨンだけ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ソヨンInstagram）

なお、ソヨンが所属するi-dleは、10月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBEで日本ツアー「2025 i-dle FIRST JAPAN TOUR [逢い-dle]」公演を開催する予定だ。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。