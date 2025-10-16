まさかの「露独急接近」もあり得る？　露経済どん底続きに独「親露・右派野党」台頭で欧州は粗暴な時代に〜これがウクライナ停戦後の「悪夢のシナリオ」

停戦でロシアは真人間＝民需型経済に戻れるのか？

ひどい惨状だったガザも、ハマス、ネタニヤフの双方が息切れで、停戦のようだ。となると、ウクライナ戦争も、と思う。まだその兆候は見えないが、ロシア側には戦況好転の展望がないのも事実。もし停戦が成ったらどうなるか、考えてみる機運が欧米ではそろそろ出てきた。

ロシア銀行（中央銀行）で副総裁を務め、2022年2月のウクライナ開戦直後、辞表を提出して西側に移住しているアレクサンドラ・プロコペンコ女史は最近、Bellingcatで次の趣旨を書いた。

――ウクライナ開戦以前は、ロシア経済は資源輸出に依存しつつも、自動車やIT、製薬など民需産業が世界経済の中に組み込まれた形で回っていた。軍事費もGDPの3〜4％程度にとどまっていた。

ウクライナ開戦後、兵器生産がGDPを押し上げているが、生活向上や投資の拡大には結びついていない。ロシアの国防費はGDPの約8％（予算の約40％）にも達している。この中で、政府のエネルギー関連歳入は減少し（原油価格が低下）、財政赤字は拡大している。税収を補うため、政府はすでに所得税や法人税を引き上げ（個人所得税はこれまで一律13％であったのが、今年から累進制になった。法人税は20％であったのが、今年から25％になった）、今後は間接税や付加価値税（消費税）の増税（消費税は現行の20％を22％へ）も検討されている。軍事支出を削減しない限り、経済の安定は望めないのだ。

しかし、国防支出を大幅に減らせば経済はかえって混乱に陥る（1990年代エリツィン政権は国防費を大きく削減。これはGDPを30％ほど縮小させ、90年代大混乱の主因となった経緯がある）。民需経済への回帰は、痛みを伴う。軍需から民需へ資源を移動し、労働力を再配置する過程で、GDPは減少し、経済危機が避けられないだろう。プーチン政権25年間で、これが5度目の危機になる可能性がある――。

プロコペンコ女史は、1991年のソ連崩壊後台頭した、「西側的な」市場経済重視のエコノミスト。ロシア経済の自由化、市場化への夢を捨てきれない。そして、ウクライナ戦争前のロシア経済「市場化」の状況を過大評価している。

結局、ソ連時代の軍需偏重経済が復活してしまった

ロシアは、1991年のソ連崩壊後、「軍需の民需転換」を叫んだが、ほとんど実現できていなかった。国営の軍需企業（これが工業生産の過半を占めていた）は、消費財を生産する設備、マインド、ノウハウを全く欠いていた。ソ連の時代、国産の乗用車、電気・電子機器は使い物にならず、いつも笑い話の種となっていた。筆者が留学時代に買った、ソ連製電気洗濯機はたった一回で、筆者のワイシャツを「破壊」した。

ソ連崩壊後の開放で、西側資本が徐々に入り込み、乗用車、電気・電子機器の市場の大半を抑え（一部は現地生産を始めた）、それで国民はソ連時代に夢見た「西側並みの生活」ができるようになったのである。

これは、2000年にプーチンが大統領に就任した時とほぼ同時期に世界の原油価格が上昇を始め、その後一貫して高値圏にはりついていたから可能になった。一方、軍需生産はエリツィン時代に削減されたままで、地方の軍需企業城下町は停滞を続けた。

ウクライナ戦争が始まると、予算が軍需産業に注ぎ込まれ、地方は活況を呈した。しかし労働力が不足して、賃金は民間部門も含めて急上昇。実質賃金が一貫して上昇し（今は頭打ち）、人々は生活を謳歌するようになった。一般の青年が戦場に駆り出されることはなく（2022年9月プーチンが動員令を発布した途端、30万を越える青年たちが海外に「避難」してしまった）、貧困地域の青年が軍に高給で志願、あるいは囚人や路上生活者が投入されているから、一般には戦争が遠いものに感じられるのだ。

西側の自動車企業はロシアでの現地生産からは軒並み撤退したし、ロシアへの輸出も制限したが、中国製乗用車がその隙間に入り込んでいる。電気・電子製品も元から中国製が多いし、西側の製品もコーカサス諸国、中央アジア諸国がトンネルとなって、ロシア市場に入り込んでいる（割高だろうが）。

一方、食品、日用品はソ連崩壊後10年ほどで国産品が出回ったし、商業・流通面でも国内の大資本が育っている。IT分野では、ロシアは機器・設備の生産では劣っても、ソフト面は優秀で、エンジニア達は国内にいてもグローバルな経済に組み込まれてハッピーに過ごしていた。

ウクライナ戦争で、ソ連崩壊以降、軽視されてきた軍需部門に資金が回り、軍需に依存する地方都市の中には息を吹き返したものがある。ウクライナ戦争が終結して、制裁措置が解除され、西側企業がロシア国内での生産・操業を再開すれば、ロシアはもう言うことなし、という状況なのだ。ソ連型軍需主導経済で賃金を稼ぎ、ソ連時代はなかった西側の消費財を享受できる。

なけなしの原油価格が長期低落のトレンドに

しかし、それは捕らぬ狸の皮算用。外資は簡単には戻るまい。例えば日本企業の場合、資産を処分して撤退したものは、もう当分復帰はするまい。「ロシアへの直接投資は危ない」が社内のレガシーとなって、10年以上記憶に残るからである。

石油輸出収入が以前のままなら、ロシアもそれでやっていけるだろう。耐久消費財は輸入、国内経済は軍需で回していける。しかし、好事魔多し。ロシアにとってなけなしの原油価格が長期低落のトレンドに入った。

原油価格が1バレル20ドル台から10ドル近辺に急落して低迷を続けた1980年代、ソ連は財政赤字に悩むようになる。その時登場したゴルバチョフ共産党書記長（後に大統領）は、自由化による経済活性化を志し、かえって流通をマフィア的勢力に抑えられて国民生活を破壊し、エリツィン台頭とソ連の崩壊を招く。そのエリツィンも、原油価格低迷のまま国債大増発で経済を膨らませてバブル崩壊を招く。

2000年登場したプーチンは、運よく原油価格の上昇に助けられ、かりそめの繁栄と国力の回復を演出する。しかしそのプーチン・ロシアでも、GDPは中国の約10分の1（2024年）で、中国広東省並みの規模なのだ（日本は円安のせいで、米国カリフォルニア州並みになっているが）。原油・天然ガスの輸出相手としても、中国への依存は高まる一方である。

「軍事大国・NATOへの脅威」？ とんでもない

ウクライナ戦後、ロシアはNATO諸国への脅威になるとされる。ドローン、ミサイルではそれは事実だろう。隣国のエストニアとは国境が画定していない。

しかし陸上戦力では、ロシアは大規模な侵略能力を欠くままだろう。ウクライナ戦争が示したように、ロシアの青年は動員にはもう応じない。戦車、装甲車、大砲は大量に破壊されているが、その生産能力は細々としたものである。戦車の製造能力はウクライナ開戦前に年間100両程度。一方、最低の推定でも3000両は破壊されているし、西側に半導体、ボール・ベアリング、特殊鋼などを抑えられている今は、増産はますます難しかろう。通信、GPSに不可欠の人工衛星網GLONASSは、衛星が老朽化（下降してくる）しているのに補充が追い付いていない。

ウクライナ戦争は、19世紀のクリミア戦争に酷似している。当時はロシアにオスマン・英仏等の連合勢力が対峙。戦線膠着の中、ニコライ1世の急死で、ロシアは南進の野望を遂げることなく停戦を迫られる。ロシアは自国の経済力、技術力の後れを痛感。国内の改革に乗り出した。

しかし1861年、改革に向けての基本のキ、農奴を解放したアレクサンドル2世は、左翼過激派に暗殺され、個人農の創設、言論の自由化等を推進したストルイピン首相も1911年、無政府主義者に暗殺されている。

トランプが「NATO・ロシア対決」の固定観念を壊す

そんなロシアにとっての望みは、トランプのおかげで、現在のNATOとの対決状況が解消し、19世紀欧州の合従連衡型国際政治が戻ってくるかもしれないということだ。EUは今、危機にある。フランスの内政は混乱しているし、ドイツも右派で親露、EU懐疑派の「ドイツのための選択肢AfD」党が野党第一党の座を占める中で、予算審議を契機に内政が荒れる可能性がある。

こうした中で、ドイツが米露対立やEUの枠から飛び出し、ロシアと提携する可能性も出てくるだろう。それは第一次大戦後、多額の賠償要求に直面していたドイツが1922年、革命で西側から爪はじきに会っていたソ連と突然手を組んだのと同じこと。これは今の日本で言えば、自公連立解消と同じ。ものごとの枠組みがすっかり変わってしまう。

加えて、トランプで、没価値の世界が到来している。自由、民主主義、共産主義などの理念は二の次。ご都合主義とむき出しの利益が各国の行動を支配する。

だから、ウクライナ戦争停戦で、世界は再び以前に戻るわけではない。ウクライナ戦後のロシアがどうのこうのという議論も、これまでとは全く断絶した違うパラダイムの中でやる話しになるかもしれないのだ。

何かよくわからない、きたない、粗暴な時代がやってくる。その時、ウクライナ、ポーランド、日本等、大国の狭間に位置する国々は、残酷な運命に翻弄されることになるだろう。

【あわせて読む】世界の火薬庫・ユーラシアでうごめく挙動不審の国々――旧大国のたがは外れ、新たなプレーヤーが思い思いに動いている

【あわせて読む】世界の火薬庫・ユーラシアでうごめく挙動不審の国々――旧大国のたがは外れ、新たなプレーヤーが思い思いに動いている