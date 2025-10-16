三笠宮家の「相続バトル」、これから「第２ラウンド」が始まりそうな驚きの理由

母と娘の対決、ついに決着か

百合子さまが薨去されてから約1年、ようやく「当主争い」に結論が出た。9月30日の皇室経済会議で、三笠宮家の長女・彬子さま（43歳）が当主になり、母・信子さま（70歳）は独立して「三笠宮寛仁親王妃家」を創設すると決まった。

「信子さまと彬子さまは冷戦状態で、口も利かないほど険悪でした。親子仲がここまでこじれた原因は、がんだった寛仁さまがアルコール依存症になり、夫婦仲が冷え込んだことです。信子さまは'04年ごろから宮邸を出て別居しており、彬子さまは闘病中の父を見捨てた母親が許せなかった」（皇室担当記者）

そんなお二人の間に入った宮内庁は、四苦八苦しながら話をまとめたようだ。信子さまは「三笠宮家当主」の権利を放棄して独立する代わりに、これまでの倍となる年間3050万円の皇族費を受け取る。さらにお住まいの旧宮内庁長官公邸の改修費用など、約15億円を宮内庁が負担することになった。

「第２ラウンド」が始まる……

対する彬子さまは当主となる代わりに、新しい宮家が「三笠宮」の宮号を使うことを受け入れざるを得なかった。

「信子さまが三笠宮を名乗ることに対して、彬子さまは激怒されたそうですが、前例から考えれば信子さまが継ぐのが筋。承諾するしかなかったのでしょう」（宮内庁関係者）

これで落ち着くかと思いきや、まだ火種は燻っていて、「再分裂」が起こってもおかしくない。

「母と娘ほどではないものの、彬子さまと妹の瑶子さま（41歳）も仲があまりよくありません。何かとメディア露出が多い彬子さまですが、実は寛仁さまの闘病中、もっともお世話していたのは瑶子さま。その禍根に火がつけば、姉妹間でまた争いが起こる可能性もある」（同前）

一難去ってまた一難、骨肉の争いはまだまだ続くかもしれない。

「週刊現代」2025年10月27日号より

三笠宮家分裂の予兆は、すでに半年前から宮内庁の公式HP内でも示されていた……。関連記事『宮内庁の「大失態」…三笠宮家の「異様な仲の悪さ」が日本中にさらされてしまった！』にて、詳細にレポートする。

【つづきを読む】宮内庁の「大失態」…三笠宮家の「異様な仲の悪さ」が日本中にさらされてしまった！