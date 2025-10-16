高市早苗の「安倍路線回帰」は何をもたらすのか…自民党が抱える「致命的な病巣」

やはり活路は「右派ポピュリズム」

「自壊する保守」を出版した直後に石破茂首相が退陣する意向を表明し、今月4日には新たに高市早苗が総裁となった。少数与党に転落した自民党は、安倍晋三元首相の路線継承を訴える高市を選ぶことによって、再び「右派ポピュリズム」に活路を見出すこととなった。結局、安倍晋三元首相の路線への回帰である。

本書では、1990年代から「右派ポピュリズム」が影響力を強め、安倍の第2次政権に至って日本の政治に台頭するまでの過程を検証した。「右派ポピュリズム」は、欧米でも広がる「排外主義」に傾く。そして、日本の場合は、1945年の敗戦以前の国家主義も漂わせながら、議論より決断、寛容より蛮勇、弱者より強者の論理を好む。

吉田茂から田中角栄にいたる戦後の「保守本流」は、悲惨な敗戦を教訓に、調整と妥協、共生と反戦を原則にし、弱者の論理も尊重してきた。それと比べると、「右派ポピュリズム」に支配された保守は、新しいが性質も異なる「異形の保守」である。この台頭が、戦後日本を支配してきた「保守本流」を破壊していく過程も本書で明らかにした。

自民党は、敗戦を知らない世代を中心に根を広げつつある「右派ポピュリズム」に再び軸足を置いて再起を図ることとなった。しかし、その再起の道は容易なものではあるまい。少数与党であることに変わりはない。いざ選挙となれば、国政でも勢力を広げてきた新興勢力の参政党とも、支持基盤を争うことになるだろう。

高市は総裁選の最後の演説でも、「日本と日本人を心から愛する」、「日本と日本人の底力を信じて」と強調していた。まず「日本人ファースト」を叫ぶ参政党の「保守」と、何が違うのか整理してほしい。そして、政治とカネの構造的腐敗や、経済成長の「失われた30年」をどう克服するのか、具体策の説明が求められている。

総裁選挙と新総裁の誕生で、えてして世間の耳目は過去から離れ、前向きな言動に関心が集まる。政治もそれを見越して、過去のことは放置する。そんな政治の思惑に抗って、あえて繰り返すが、その放置の結果が、政治の改革も、経済の成長も、「失われた30年」なのだ。この「失われた時代」は現在進行形である。

衆参で少数与党に転落した責任を石破に背負わせ、「石破降ろし」に躍起になった議員たちは、「解党的出直し」を口々に叫んだ。聞き古したその言葉に、どれだけの国民が期待を抱いているかは知らないが、党の顔を替えただけで「解党的出直し」などできないことは、多くの人たちがよく理解している。

そもそも自民党議員の考えとは乖離して、8月下旬に行われたマスコミ各社の世論調査では、石破続投を支持する声が多かったではないか。読売新聞では前の調査から17ポイント上がって39％となった。日経新聞でも10ポイント上昇し42％となり、「続投容認の声は自民支持層の8割超」（9月1日「日本経済新聞」）としている。

「だれが首相になっても変わらないだろうから石破のままでいい」という消極的な支持でもあろうが、自民党で盛り上がった「石破降ろし」に辟易し、冷めた視線が注がれていたことも確かだったと思う。

多くの人たちは、衆参における選挙の敗北が、去年、首相になった石破だけの責任ではないことも知っている。自民党の信頼失墜の大きな原因は、パーティー収入を政治資金報告書に記載しなかった、いわゆる「裏金問題」ではなかったか。不記載の総額が6億円を超えた旧安倍派は最大の震源地である。旧統一教会と安倍との関係を含め、様々な疑惑の実態解明を徹底してこなかったという無責任体質は、自民党全体の問題である。

確かに、人々の生活を苦しめている物価高騰に、石破が有効な政策を打ち出せず、経済成長への光も見出せなかったことは事実だ。しかし、本書でも分析したように、安倍元首相による「異次元の金融緩和」の副作用が、日本経済にとっては、容易に解きほぐすことのできない呪縛となっている。

歴代の首相が手を出さなかった、安倍ならではの挑戦だったが、すでに2016年の段階で、思ったほどの成長に結びついていなかったことは、拙著『自壊する保守』で説明した通りだ。「金利なき世界」に浸りきった日本経済が、「金利ある世界」へ転じようとする際のリスクは大きい。

これまでも高市は「アベノミクス」も継承する考えを示してきた。しかし、安倍の最側近だった官邸官僚・今井尚哉でさえ、「成長と再分配のどちらを先にするのかという点では、まず成長。しかし一定の財政規律は保たないと、国債金利がどんどん上昇して財政破綻を招く」「どこかで緩和のネジを締めなければいけなかったと思います」（『中央公論』2025年3月号）と話していたことを、改めて強調しておく。

期待したほどの成果がなかった「異次元緩和」からの「出口戦略」によって、安倍以降の首相たちは、長く悩まされることとなった。この「副作用」について、自民党が詳しく検証し、評価した形跡はない。「臭いものに蓋」をして、「ほったらかし」、「ごまかしたまま」の自民党の体質に、多くの人々が不信と怒りをぶつけたことが、選挙敗北の大きな原因だったはずだ。

