大阪・茨木にひっそり佇む「隠れキリシタンの里」

今から105年前の1920（大正9）年、大阪府茨木市の千提寺（せんだいじ）地区で、17世紀初頭のキリシタン墓碑が発見された。それをきっかけに、続々とキリシタンの遺物が見つかり騒然となった。歴史の教科書などでもお馴染みの聖フランシスコ・ザビエルの絵画も、この時発見された。これらキリシタン遺物を見ることができる茨木市立キリシタン遺物史料館を訪れた。

大阪の秘境・千提寺

大阪メトロ御堂筋線の終点・箕面萱野（みのおかやの）駅から余野（よの）行きの阪急バスに乗り、しばらくすると、うねうねした峠道へ向かった。待避所で対向車を待たないとすれ違うことができないほど道は狭い。

40分ほどバスに揺られた後、千提寺口バス停で降りた。そこから史料館までは900メートルほどの道のりだ。幅1.5メートル弱の山道は昼でもうす暗く、蛇かカエルが動いたのか、道ばたの落ち葉がバサバサと揺れ、「ヒエッ！」とびびりながら足を速めた。ホンマにこの道で合ってんのかなぁ。道間違えたら遭難するなぁと、不安が胸をよぎる。このあたりは、大阪の秘境と呼ばれているらしい。

峠道を抜けると、T字路の角に「北摂キリシタン遺物発見最初の家」と刻まれた碑が見えた。フランシスコ・ザビエルの絵画が発見された東（ひがし）家だ。茨木市立キリシタン遺物史料館は、その脇の坂を登ったところにある。

大阪の「隠れキリシタンの里」

茨木市の千提寺地区、そして千提寺地区と隣接する下音羽（しもおとわ）地区が、安土桃山時代から続く隠れキリシタンの里だと明らかになったのは、前述したように1920（大正9）年のことだ。二支十字（十字の上に「一」の字が入る、二本の枝を持った十字架）の下に、「慶長八年 正月十日 上野マリヤ」と刻まれたキリシタン墓碑が見つかったのがきっかけだ。慶長8年は、1600（慶長5）年に起きた関ヶ原の戦いの3年後。豊臣秀吉による「バテレン追放令」が出されてから16年も経っている。キリスト教信者にとって、すでに生きづらい世の中になっていたと思われる時代の墓碑だ。

発見したのは、小学校の教員でキリシタン研究家の藤波大超（ふじなみ・だいちょう）氏。千提寺地区が隠れキリシタンの里ではないかと、この地域に代々暮らす東家の当主・東藤次郎（とうじろう）氏に何度も聞き及んだ。すると、「うちの山（寺山）に変わった石がある」と案内され、雪をかき分けたところにあったのが前出の墓碑だった。

「他にも何かあるでしょう」と、さらに問いただしたところ、藤次郎氏に言われて家人が「あけずの櫃（ひつ）」を持ってきた。中には、聖フランシスコ・ザビエルが描かれた絵画やマリア十五玄義図、キリスト磔刑像、宣教師が海外から持ち込んだメダイ（メダル）などが入っていた。

世紀の発見は新聞でも報道され、次々と研究者や記者、宣教師が訪れ、研究が進められた。1922（大正11）年、千提寺地区の中谷仙之助家からは錫鉛（すずなまり）合金製の「ロレータ聖母子像」や、信者の入門書にあたる紙本墨書の書物「どちりいなきりしたん」他が発見された。また、同地区の中谷源之助家からは銅板油彩の「聖母子画像」や「キリスト磔刑（たくけい）十字架」などが発見された。下音羽地区でも、大神家の納屋の2階から、あけずの櫃に収められた「象牙彫キリスト磔刑像」や「天使讃仰図」5枚他が見つかった。

「上野マリヤ銘」墓碑の他に、クルス山と呼ばれる山からは2つのキリシタン墓碑が見つかった。さらには、下音羽地区の曹洞宗寺院・高雲寺内の石2基が、ギリシア十字と共に「慶長十八年 小泉某（判読不明） 五月廿四日」と、「けい長十五年 せにまるたはら 十月十一日」と記されたキリシタン墓碑であることも判明した。これらの石はそれぞれ、沓脱石（くつぬぎいし）や手水鉢（ちょうずばち）の台として使われていた。

こうして次々とキリシタン遺物が発見されると共に、長年信仰を守ってきた隠れキリシタンの存在も明らかになった。大阪・川口教会の主任司祭であったヨゼフ・ビロー師は、千提寺の人々と交流を続ける中、最後の隠れキリシタンの一人、中谷イト氏と会い、アベマリア（オラショ）の祈りを聞くことができたという。ビロー師の働きにより、1926（大正15）年にはローマ法王庁より教皇使節が千提寺を訪問、中谷イト氏が感激の対面を果たした。

キリシタン大名・高山右近の領地だった

島原・天草の乱が起こった九州地方ならいざ知らず、大阪・茨木市の山間部に、このような隠れキリシタンの里があるのは何故なのか。その理由として、昔、このあたりがキリシタン大名として知られる高山右近の領地であったことが考えられる。

高山右近は、キリシタンの父・高山飛騨守（ひだのかみ）の下、12歳の時に洗礼を受け、洗礼名ジュストを与えられた。

1573（元亀4）年、高槻城の城主となった高山右近は、城下町を整備する一方で、20を越える教会を建設、領内は畿内でキリスト教が最も盛んな地域となった。ポルトガルのイエズス会士で、戦国時代研究の貴重な資料となる『日本史』を記したことで知られるルイス・フロイスの報告によると、当時、領民約2万5千人のうち、約1万8千人（72％）がキリシタンだったという。

千提寺・下音羽地区を含む忍頂寺五ケ庄（にんちょうじ・ごかしょう）は、1578（天正6）年から1585（天正13）年まで高山右近の領地であり、『イエズス会日本年報』には、千提寺・下音羽地区を含む山間部の布教活動で、一度に230人余りが洗礼を受けたとの記録もある。

しかし、1587（天正15）年には豊臣秀吉がキリスト教の布教を禁止した（バテレン追放令）。1612（慶長17）年には徳川幕府が「禁教令」を発布、その2年後、高山右近はマニラへ追放された。1637（寛永14）年には天草四郎時貞を総大将に、島原・天草の乱が起こり、信者らは死罪・流罪・一家一類断絶などの刑に処された。以後、1873（明治6）年2月にキリシタン禁制の高札が撤去されるまで、キリシタンは厳しい取り締まりの目を欺くために、表向きは仏教を信仰する形を取って仏寺の檀家になるなど、秘密裏に信仰を守ってきた。

仏寺の檀家になった理由としては、江戸時代の寺請制度ではキリスト教を禁止・摘発するため、すべての人を特定の寺院の壇家に所属させ、寺請証文を受けることを義務づけていたからだ。

興味深いことに、千提寺・下音羽地区に暮らすキリシタンの末裔（まつえい）の家はすべて、下音羽地区にある曹洞宗・高雲寺の壇家となっている。高雲寺からはキリシタン墓碑が発見されている上に、高雲寺の親寺で、細川家の菩提寺（ぼだいじ）である大阪市東淀川区の崇禅寺（そうぜんじ）は、キリシタンとして知られる細川ガラシヤ夫人の墓があることで知られている。

しかし、高雲寺の過去帳は現在、行方不明となっている。貴重な資料が見当たらない今、高雲寺と崇禅寺、そして高雲寺と壇家がどのような関係にあったのか、知る由はない。

信仰を守り続けて

現在、茨木市立キリシタン遺物史料館では、遺物が発見された東家や中谷家の人々らが、訪問者に交替で対応している。そのうちの一人、東満里子さんに話を聞くことができた。満里子さんが東家へ嫁いだ当時、義母のユタさんはまだお元気で、遺物が発見された当時のことを、見学に来た人々に説明するのを横で聞いていたという。

ユタさんもまた、祖母に当たる東イマさんから「子どもの頃、役人が家に入ってきて踏み絵を踏んでみろと言われた。まだ小さかったので手前でわざとつまづいて倒れ、這（は）って通った」という話を聞いたそうだ。

「千提寺地区には35軒ほどの家があり、5軒くらいずつ固まって集落を作っていて、家の数も昔からそれほど変わっていないと聞いています。家の中でも、世継ぎにしかキリシタンの家系であることを伝えませんでした。お嫁さんや養子には知らせない。義母であるユタさんも、大正9年に遺物が発見されるまで知らなかったと言っていました。家の中でもそういう話は秘密にしていたようです。最近になって、千提寺地区の住人すべてがキリシタンだったということがわかったくらいです」（東満里子さん）

江戸時代の千提寺地区は、今よりもっと人の行き来もなく、暮しにくい地域だっただろう。それ故、長きに渡って信仰が、遺物が守られてきたのだろうか。

1600年代初頭、宣教師が千提寺地区を訪れた際、ここはまだ人々が信仰を捨てていない、あたかも茨（いばら）の中のいとも美しいバラの花にたとえられるほどに清らかな心と純粋な信仰を守っている、とローマのイエズス会本部に報告している。宣教師たちもまた、ここに絵画やキリスト像などを隠して置いておくのが一番いいと考え、多くの遺物が残ったのかもしれない。

この史料館をはじめ、高山右近が治めた高槻や細川ガラシヤ夫人終焉の地・越中井（中央区森ノ宮）、フランシスコ・ザビエルが訪れた堺など、大阪にはキリシタン関連の旧跡・史跡が意外なほど多い。

大阪に残るキリシタン所縁の場所を、改めて訪ねてみようと思った。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

茨木市立キリシタン遺物史料館

〒568-0098

大阪府茨木市大字千提寺262

電話 072-649-3443

開館：9:30〜17:00

休館日：火曜（祝日の場合を除く）、祝日の翌日（その日が日曜日の場合を除く）

12月29日〜1月3日

入館料：無料

「大阪の科学」てんこ盛りのオモチャ箱、大阪市立科学館はホンマにオモロイ！