「寒いの？」自分でお鼻を温めるポメラニアンに2万いいね「反則級のかわいさ！」【ママリ】

お鼻が寒い～！自力で温めるポメラニアンに2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

EBIKECHI(@ebikechi)さんの投稿です。皆さんは、寒さに強いですか？中には、寒さが苦手だという人もいると思いますが、わんちゃんはどうでしょう？モフモフの毛をまとっているのだから、寒さには強いように見えますよね。しかし、必ずしも寒さに強いわけではないようです。





わんちゃんのかわいい暖の取り方をご覧ください。

お鼻が寒いらしいが

さすがに温めかたが可愛すぎる

犬のお鼻は、寒さに弱いのでしょうか。懸命に温めている姿がとてもかわいらしいですね。ちょこんと添えた手が何ともいえません。この方法で、どのくらい寒さ対策できているのか、ちょっと気になりますね。



この投稿に「きゃわいい！あざとい！」「吸いたい」などのリプライが寄せられました。寒い日もこの写真を思い出せば、心がぽかぽか温まりそう。愛犬のかわいらしい投稿でした。

「赤ちゃん2人産んだっけ？」思わず誤解する投稿に3.4万いいね

☁️ポリコ☁️(@porico1123)さんの投稿です。愛犬とわが子が一緒に寝ている写真や遊んでいる写真は、見ているだけで幸せな気持ちになりますよね。



愛犬と飼い主は似てくるといいますが、飼い主のお子さんと似てくることもあるようです。☁️ポリコ☁️さんは、赤ちゃんがベッドでスヤスヤ寝ていると思ったら、なんとその隣には愛犬の驚くべき姿が…。それがこちらです。

赤ちゃん2人産んだっけ？

小さな手足を気持ちよさそうに広げて寝ている赤ちゃんの隣に、同じ寝相で横になっている愛犬。とってもキュートですね。「おなかなでて～」と言っていそうです。この投稿には「かわいい双子ですね」「ほっこりしました」といったリプライがついていました。



かわいい赤ちゃんと愛犬の相乗効果で、癒やし効果抜群な幸せいっぱいの写真でした。

暗い部屋で「ドスン」電気を点けたら…助けを待つ視線に14万いいね

白柴まつ(@bankinmatu)さんの投稿です。ペットを飼っていると、時おり決定的な瞬間をカメラに収めることがありますよね。



白柴まつさんは、ある日ドスンと音が聞こえたので、電気を付けたそう。そこにいたのは、ワンちゃん用ベッドに乗ったままの愛犬でした。落ちた状態のまま固まって助けを待つ表情は、とてもかわいいものでした。

ドスンと聞こえたので電気付けたら落ちてました

ワンちゃん用ベッドがすごい角度に傾いていますが、降りずに飼い主さんが直してくれるのを待っている様子。



この投稿には「動じなさがすごい」「HELP！」といったコメントが寄せられていました。音にびっくりして状況がわかっていないようにも見えますね。かわいらしい愛犬に癒やされる投稿でした。

