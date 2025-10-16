安野貴博代表が明かす、チームみらい「まる見え政治資金」は何がスゴいのか…「政治とカネの問題を終わらせる」具体策と、気になる「他党からのリアクション」

「みらい まる見え政治資金」の衝撃

「参院選で『政治とカネの問題を終わらせる』という公約を掲げました。第一歩が、このツールです」

こう語るのは、チームみらい党首の安野貴博参議院議員だ。

7月の参院選で1議席を獲得し、技術者による初の「エンジニア政党」として政党要件を満たしたチームみらい。同党が今月初め「みらい まる見え政治資金」というウェブアプリ（インターネットブラウザ上で動作するアプリ）を公開し、政界に波紋が広がっている。

アプリでは、チームみらいの政治資金に関する情報をいつでも公開できるようになっている。寄付金や借入金などの収入と、供託金や広告費などの支出の流れが図解され、出入金が振り込み手数料まで細かく反映される、まさに政治資金の徹底的な「透明化」だ。安野氏が言う。

「既存のクラウド会計サービスと連携し、口座の動きやクレジットカードの履歴を自動で反映するようになっています。そのためミスやエラーが起こりづらい。

作成から公表まで1年以上かかる、わかりづらく誤りも多いといった、現行の政治資金収支報告書の仕組みの弱点を克服できたと考えています。もちろん、裏金問題や虚偽記載の発生防止にも役立つはずです」

与党からの連絡は来ず

「みらい まる見え政治資金」は開発元のチームみらいが自分たちで利用するだけでなく、他の政党、他党の議員や政治団体などに提供することも考えているという。

「立憲民主党など、すでに野党の議員からは『ぜひ導入したい』という声をいただいています。ただ、与党の議員からは連絡がありませんね。スタートから間もないので、まだ各党の姿勢を評価するのは早いと思いますが……」（安野氏）

高市新総裁誕生後の世論調査では、チームみらいの政党支持率は1％未満。政治資金の慣習を変えることから、存在感を示せるか。

