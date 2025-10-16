水害に弱い「武蔵小杉」、なぜブランド化？地味な通勤路・南武線が生んだ「日本一のタワマン街」誕生の裏側

2025年3月、ダイヤ改正に伴ってJR南武線がワンマン運転を開始した。南武線は神奈川県川崎市の川崎駅と、東京都立川市の立川市を結ぶ路線だ。南武線には、同区間のほか途中の尻手駅から臨海部の浜川崎駅まで結ぶ約4.1キロメートルの浜川崎支線と貨物列車だけが走る尻手駅―鶴見信号場間の短絡線もある。

川崎駅―立川駅間には、大企業の研究所や営業所といった事業所が点在する。そのため、南武線は年を経るごとに通勤路線としての色合いを濃くしつつあるが、ワンマン運転により輸送障害が頻発。定時運行率が低下し、通勤・通学客から不満が広がっている。立川駅―川崎駅という南北の移動は通勤路線として認識されることが少ないため、これまで注目されることが少ない路線だった。

そうした南武線を取り巻く状況を大きく変えたのは武蔵小杉に立ち並ぶタワーマンション（タワマン）だ。タワマンの定義は明確になっていないが、おおむね高さ60メートル以上もしくは20階建て以上の集合住宅が一般的にタワマンと呼ばれる。

超高層ビル時代の幕開けは60年前

川崎市、特に武蔵小杉駅の周辺は2005年前後から急速に再開発が進められて、タワマンが群立した。いつしか武蔵小杉はタワマンの街と呼ばれるようになる。

眺望などがよく、高いところに住むという優越感も手伝ってタワマン人気は過熱している。東京都心部の不動産市場が過熱する最近になって注目されるようになった印象が強いが、日本初のタワマンは1976年に竣工した埼玉県さいたま市の与野ハウスとされている。つまり、その歴史はすでに約半世紀に迫っている。それを踏まえると、もはやタワマンは目新しいものではない。

そもそも超高層の建物は、1963年に建築基準法が改正されたことで実現が可能になった。同法の改正により、高さ制限が撤廃。ただ、いくら法律による制限がなくなっても、実際に技術がなければ超高層を建てられない。また、経済的に採算が合わなければ高いビルを建てようという建築主は現れない。

国内に初めて超高層の建物が登場したのは法改正の翌年、つまり1964年だった。それは東京・千代田区のホテルニューオータニ本館で、1968年には超高層ビルの代名詞となる霞が関ビルも竣工した。ここから超高層の時代が幕を開ける。

水害に弱く、住居に不向きなタワマン

黎明期の超高層建築は、先述したように経済性の観点から商業・オフィス用が一般的だった。また、高い建物は外出が億劫になるという心理が働き、買い物や通勤・通学といった面で不便を生じる。これが住居として不向きと考えられていた。

そのほかにもタワマンが住居として不向きとされる理由はある。2019年に発生した台風19号は死者・行方不明者や関連死を含めて全国で100人以上の犠牲者を出す大災害で、東京・神奈川は人的被害こそ比較的に軽微だったが、武蔵小杉周辺のタワマンは水没して生活機能が停止した。

タワマンは、超高層という特性から火災や地震などの災害への備えは以前から手厚かったものの、水害は想定していなかった。

タワマンの多くは、電源室や給水室を地下に設置している。そのため、水害による浸水で棟全体の電気や上下水道といった生活インフラが機能不全に陥った。当然ながらトイレは使用できず、夜間は明かりを点すこともできなくなった。

水害への脆弱性は、今年9月のゲリラ豪雨でも露呈した。9月11日に発生したゲリラ豪雨では、東京都・神奈川県の一部地域で1時間に100ミリメートルを超える降雨量を記録。このゲリラ豪雨によって、武蔵小杉の街全体が水没。台風19号と同じように、タワマンは機能不全に陥った。

武蔵小杉周辺のタワマン群が水害に弱いのは、そもそもタワマン自体が水害に弱いという特性を有し、それに加えて武蔵小杉の地形的な特性もある。

このように住居はオフィス・商業とは異なる安全性を求められる。こうした災害への備えにくわえて、隣室・上下階からの生活音や周囲の道路を走る自動車の走行音、エレベーターなどの機械音などを遮音する必要もあった。そうしたことが嫌悪され、当初は超高層を住居として使用することは想定されていなかった。

武蔵小杉が「タワマンの聖地」になるまで

それでも1971年に東京・港区に19階建ての三田綱町パークマンション、1974年には豊島区に18階建ての椎名町アパートが完成する。これらは超高層ではなく高層にあたる高さだが、2つの集合住宅が誕生したことでタワマンも射程に入った。

技術的に可能になったとはいえ、さまざまな条件が揃わなければタワマンは建たない。タワマン建設に必要な条件をクリアしたのが武蔵小杉駅の一帯だった。

武蔵小杉駅が立地する川崎市は、昭和期に埋立地を造成したことで臨海部に工業地帯が形成された。同地には大規模工場が集積し、それらの工場は軍需産業と深く結びつくことで京浜工業地帯を牽引するエリアへと発展していく。

臨海部から始まった川崎の工業化は、1927年に南武鉄道（現・JR南武線）が川崎駅―登戸駅間を開業させたことで加速した。

南武鉄道は立川駅で青梅鉄道（現・JR青梅線）と接続していたが、青梅鉄道は奥多摩で採掘される石灰石などを運搬する貨物路線としての役割が強く、南武鉄道を介して川崎臨海部の大規模工場へと運搬することが容易になった。

川崎で操業する工場は原材料を効率的かつ大量に輸送する必要があることから、船を多用する。そのため、臨海部に面した立地が好まれていた。しかし、臨海部はすでに隙間なく工場が集積。そのため、新たな工場は内陸部に進出するしかなかった。

JR南武線の誕生と、川崎の急成長

川崎の内陸部に大規模工場が進出すると、東海道本線も影響を受けることになる。東海道本線を走る列車は時代とともに運転本数を増やしており、川崎の工場が内陸部へと進出するようになった頃にはキャパシティが限界に近づいていた。

鉄道当局や政府は、その対応策として1929年に品川駅―鶴見駅間に支線を建設。同支線は品鶴線と呼ばれるが、これが開通したことで旅客・貨物列車の分離が図られて運転本数を増やすことが可能になる。

そして品鶴線には約42万メートルという広大な新鶴見操車場が開設。貨物の集散地として存在感を高めていく。

最盛期の新鶴見操車場は1日で5000両前後の貨車を仕分け、鉄道貨物のみならず日本の物流を支える存在だった。新鶴見操車場は戦前・戦後を通じて川崎を日本有数の工業地帯へと発展させる陰の立役者でもあった。

太平洋戦争が開戦して戦時色が強まると、政府は物流を統制下に置くことで戦争を優位に進められると考えていた。川崎市では1943年に臨海部の工場群に物資を輸送していた鶴見臨港鉄道が国有化されて鶴見線になり、翌1944年には南武鉄道も国営化されて南武線になった。

川崎市は日本の工業を牽引する都市だったことを理由に、太平洋戦争では連合国軍から空襲の標的とされた。臨海部の工場群は当然のこと、川崎駅周辺も壊滅的な被害を受けている。

空襲による被害は不幸な出来事だったが、空襲によって生まれた広大な空き地は戦災復興でプラスに作用していく。

戦後、政府は復興のために工業化に取り組んだ。町工場よりも大量生産が可能な大規模工場を求める風潮が強まり、焼け野原だった川崎駅一帯は大企業の大規模工場が進出するには絶好の場所となっていた。

川崎市は大規模工場の進出という恩恵を得て急速に復興を遂げ、その勢いから1951年に川崎港が分離・独立を果たす。それまで横浜港と川崎港は、京浜港と2つにまとめられて取り扱われていた。分離・独立を果たしたことで、川崎市の一存で川崎港の管理・運営ができるようになり、それが川崎港の伸長ひいては川崎市の産業振興や経済発展にも寄与していく。

これを機に、川崎市はますます工業都市の色を強め、工場で働く労働者も激増する。工場に勤務する労働者が増えれば、当然ながら川崎市の人口も増える。

・・・・・・

