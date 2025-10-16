海外での販路拡大を目指し、15日から福岡空港の国際線ターミナルで「博多和牛」の販売が始まりました。ターゲットはシンガポールからの観光客です。

■森野里奈記者

「フルーツを販売しているお店できょうから、シンガポール向けに博多和牛の販売が始まりました。」



福岡空港の国際線ターミナルで販売されているのは、福岡県のブランド牛「博多和牛」です。170グラムのミニステーキと230グラムの切り落としが2500円、140グラムのハンバーグが1000円です。冷凍で販売しています。

ことし5月、日本からシンガポールに牛肉を持ち出す際、個人消費用で5キロ以内なら検疫検査が不要となったため、シンガポールからの観光客をターゲットにしています。



■福岡ソノリク 国際空港企画推進室・井戸英二 室長

「手頃な価格で買える商品を用意しています。帰国するシンガポール人もそうですが、日本からシンガポールに出張で行く方が手土産としてプレゼントする需要もつくれるのではないかと思います。」

シンガポールへのフライト時間に対応できるよう、12時間保存できる特殊な保冷剤をつけて販売されます。