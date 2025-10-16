サイレンススズカ《天皇賞秋》予後不良がなければ、すでに約束されていた「引退後の行き先」…岡田繁幸総帥との「もうひとつの世界線」

サイレンススズカの天皇賞・秋の悲劇から、今年で27年。もし、あの故障がなかったら――。競馬ファンなら誰もが一度は思い描いた“もう一つの世界”は、実際にはどうなっていただろうか。日本競馬の風景は、岡田繁幸とサイレンススズカによって今とはまるで違っていたかもしれない。『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』より珠玉の秘話を抜粋してお届けする。

社台にいかに対抗するか

セレクトセールの成功を機に社台グループの発展は加速した。クラブとはまた別に、絶好の“生産馬販売チャネル”を獲得したからにほかならない。

同セールの開始後、グループ内の各牧場では良血の繁殖牝馬の輸入に拍車がかかった。購入した牝馬にサンデーサイレンスを配合すれば、かつてない価格で売れるのだから、ビジネスとしてはシンプルで確実だ。こうした動きを日高の生産者はいっそう脅威に感じた。

いかに対抗するか。

繁幸はさかんにこう言った。

「ノーザンダンサーもそう、ミスタープロスペクターもそう、大種牡馬は必ず２〜３頭、『これ』と言える後継種牡馬を出します。サンデーサイレンスも同じ、そうした後継馬を手に入れられるかどうかの戦いが始まりました」

血統を深く学んだ繁幸は、競走馬の血がいかに繁栄していくか、流れをつかんでいた。導入を目指す種牡馬が、競合する社台が導入したサンデーサイレンス系であってもためらいはしなかった。すべて馬本位で判断しようとした。

副組合長に在任中、日高の生産者が社台グループに伍して生き残るため、繁幸が導入に動いたサンデーサイレンス産駒がいる。サイレンススズカである。

〈筋肉がゴムで出来ているかのように柔らかく弾む体質です。そういう体質的なものがスーパーホースの条件とぼくは考えています。〉

月刊誌『優駿』は創刊１００周年を迎えた２０００年、年間を通じて〈21世紀に語り継ぎたい名馬１００選〉を特集した。その10月号に、繁幸が名馬の条件について語るインタビューが掲載されている。繁幸が名を挙げた「スーパーホース」がサイレンススズカだった。

このときの『優駿』に限らない。繁幸にはメディアからよく「史上最強馬にどの馬を選びますか？」の質問が寄せられた。そのたび、本人は同じ話をした。

ディープとサイレンススズカが飛びぬけている

「走らせるのは芝かダートか、距離はどれくらいなのか。条件を言ってもらわないと答えられません。競馬は個性の戦いです。レースの条件が変わると、どの馬が強いかも変わるんですよ」

そうした考えを知っていたのか、『優駿』は再び「ホースマンが選ぶ距離別『最強馬』はこの馬だ！」（12年９月号）でも繁幸を取材している。

その企画で繁幸は、芝２４００メートル、芝３２００メートルではディープインパクトを最強とした。一方で、芝２０００メートル、芝１６００メートルではサイレンススズカの名を挙げ、高い評価を与えている。

〈これまでの日本競馬において、ディープインパクトとサイレンススズカの能力が飛び抜けて高いと思っています。２０００メートルぐらいを境に、距離が延びればディープインパクトが有利となり、少し短くなればサイレンススズカが有利になるでしょう〉

たとえば「ゴム」。たとえば「黒人の持つ筋肉」。

サンデーサイレンスの登場以降、馬の体質を表す繁幸の言葉は変化した。その手の言いまわしが出てきたのは、サンデーの子供がなぜここまで走るのか、突き詰めて考えたからにほかならない。

サンデー系の、当初だらしなく見えた筋肉は柔軟かつ強い収縮力を秘めていた。太いゴムを両手でギュッと伸ばし、一気に離すと“バチン”と弾ける様に喩えて、それを「強靱なゴム」と表現した。陸上競技の名選手を引き合いに出して、「黒人の筋肉のように柔らかさと持久力を兼ね備えている」とも言った。

サンデーサイレンスの、そうした優秀な筋肉の最たる継承者はサイレンススズカ……と繁幸は見ていた。

HＢＡの手がける種牡馬事業は、「お助けボーイ」と呼ばれたテスコボーイやトウショウボーイを擁して順調だった時期もあったが、その後はめぼしい種牡馬に恵まれず、存続が危ぶまれていた。起死回生の起爆剤となるかもしれないサイレンススズカは、日高の一角、平取（びらとり）にある稲原牧場の生産馬だけに、種牡馬導入の話を持ちかけやすかった。

繁幸の意向を受けて、参事の小園（明憲）が動いた。

「稲原牧場の先代（故・稲原一美）が、サイレンススズカの永井啓弐オーナーと親しく、副組合長のことも『繁幸くん、繁幸くん』とかわいがってらっしゃいました。稲原さんを通して永井オーナーに『サイレンススズカを組合で預からせていただけませんか』とお願いしたところ、了解いただいたんです。それだけにあの日のショックは大き過ぎました」

小園の言うあの日……１９９８年11月１日、東京競馬場。

