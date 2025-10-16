小栗旬が明かす、ドラマ「匿名の恋人たち」のヒロインがハン・ヒョジュさんに決まった瞬間

数年前から「繊細さん」「HSP（ハイリー・センシティブ・パーソン）」という言葉をよく目にするようになった。感受性が豊かである分、他者からの刺激に敏感に反応してしまい、人間関係がギクシャクしてしまう。他にも、さまざまなトラウマから人と付き合うことが苦手という人もいる。カミングアウトしている人もいるが、周囲に悟られないように生活している人もいる。

10月16日からNetflixで独占配信がスタートする「匿名の恋人たち」はロマンティックコメディという形でありながらも、トラウマから人に言えない症状で生きにくさを感じる大人たちのじれったい恋愛模様を丁寧に描いている。

潔癖症のため人と触れ合えない大手製菓メーカーの御曹司の藤原壮亮を演じるのは、蜷川幸雄氏の舞台で研鑽を積み、数々の作品で主演を務めた小栗旬さん。大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で主役の北条義時を演じるなど、今や日本のエンターテインメント界を牽引する俳優の一人だ。

そして、相手役である視線恐怖症のため人の目を見られない天才ショコラティエ、イ・ハナを演じるのは、韓国で大ヒットしたドラマ『華麗なる遺産』、歴史ドラマ『トンイ』で主演を務め、一躍人気俳優となったハン・ヒョジュさん。日本語が堪能で、21年には日本映画『太陽は動かない』にも出演。超能力者の息子を守る母を演じたドラマ『ムービング』、巨大企業のミステリアスなCEOに扮した『支配種』での好演も記憶に新しい。

小栗さんにとっては12年に放映されたドラマ『リッチマン、プアウーマン』以来のラブコメ作品であり、ハン・ヒョジュさんも日本の恋愛ドラマへの出演は初となる。「よろしくお願いします」とリラックスした表情で登場した2人に、本作への出演を決めた理由と、撮影の舞台裏について詳しく聞いた。

最初はサスペンス要素もあった

――小栗さんが、恋愛をテーマにしたドラマに出演されるのは13年ぶりになります。まずは「匿名の恋人たち」への出演を決めた理由からお聞かせください。

小栗旬さん（以下、小栗）：最初に企画書をもらったのがどのくらい前だったかはっきり覚えていないのですが、確か4年くらい前だったかな？ しっかりしたロングプロットをいただいて、それがすごく面白かったんです。実際に撮影されたものとは少し違うストーリーでしたが、今回脚本を担当されたキム・ジヒョンさんと「ぜひやりましょう！」と。

――魅力的なプロットだったんですね。

小栗：そうです。実は最初、サスペンス要素も入っていたんですが、いろいろあってラブロマンスに落ち着いたんだと思います。

ハン・ヒョジュさん（以下、ヒョジュ）：知らなかった！ そうだったんですね、今初めて聞きました（笑）。

――小栗さんにとって、久しぶりのラブロマンス作品になりました。

小栗：はい、オファーが来ないんですよ（笑）。最近は、5本企画をいただいたら、4本は刑事ものだったりするんです。でも、久々にラブロマンスを演じてみて、すごく楽しかったです。

ハナ役は「ハン・ヒョジュさんにお願いしたい」

――小栗さんとハン・ヒョジュさんは今回が初共演。実際に共演されてみていかがでしたか？

小栗：今もそうですが、ヒョジュさんがこうして日本語でインタビューを受けていらっしゃるのを見てもわかると思いますが、俳優としてものすごいアドバンテージがあるんです。それなのにそれ以上に、努力して日本語を頑張ってくれて。日々感動していました。

ヒョジュ：ありがとうございます！ そう言ってくれるのは、とてもうれしいです。旬オッパ（韓国語で「お兄さん」の意味で、小栗さんのこと）とは、一番最初、テレビ電話で話したんですよね？ この作品で制作を担当されたイム・スンヨンさんからテレビ電話がかかってきて、突然「ちょっと別の人に代わるから」って言って。そしたら、いきなり旬オッパが画面に出てきて……。ずっと映画やテレビで観てきた人だったから、「えっ、あの小栗旬さん⁉ わぁ、初めまして！」と、とにかくビックリしました（笑）。共演できると決まったときは本当にうれしかったです。

小栗：あのとき、俺たちは夜だったけど、ヒョジュさんは昼だったよね？

ヒョジュ：そうそう、私がコマーシャルの撮影でヨーロッパに滞在していたときでした。

小栗：僕はイム・スンヨンさんに会うのは、そのときが2回目くらいだったかな。テレビ電話もイムさんがヒョジュさんと仲がいいということで、「ちょっと連絡してみよう」と言ってかけたものだったんです。でも、ちょうどイ・ハナ役を探していたときで、その場にいたみんなで「いたー！」と（笑）。電話を終えてから「彼女にハナ役をやっていただけないんでしょうか？」という話になり、「なんとかしてハン・ヒョジュさんにお願いしたい！」という流れになっていきました。

ヒョジュ：その後、イムさんから「ヒョジュ、来年3月から空いている？」って聞かれて、「うん、空いている、空いている！」って（笑）。すごくいいタイミングでした。

実際にチョコレート作りを経験

――ハン・ヒョジュさんは、日本のロマンティックコメディ作品に初挑戦となります。チョコレートショップ「ル・ソベール」の天才ショコラティエであるハナを演じるにあたり、どんな準備をされましたか？

ヒョジュ：撮影に入る前からショコラティエの先生に、ドラマでともにお店をやっていく「ル・ソベール」チーム全員で、チョコレート作りを教えてもらいたくさん練習しました。

小栗：俺も2回くらい講習に行ったよ。

ヒョジュ：なに作った？

小栗：「スペシャルオランジェット」と「ボンボンさくら」。2種類作った。

ヒョジュ：私は「わさびアンソワ」を作った日がバレンタインデーで、事務所の人たちにあげたりしました。ドラマには見た目も本当にきれいで美味しいチョコレートがたくさん出てくるんです。今名前をあげたチョコレートも登場します。

小栗：みんなでいっぱい作るから、いっぱい持って帰れるんだよね。

ヒョジュ：そうそう（笑）。すごく美味しかった。いい経験になりました。

日本でも取り入れるべき「コンセプトシート」

――これまで数多くの映画やドラマに出演しているハン・ヒョジュさん。日本と韓国の撮影方法や進行で、違いを感じた点や化学反応的なことがあったら教えてください。

ヒョジュ：撮影する場所がどこでも、演じるという意味では同じです。今回は日本と韓国の共作なので、スタッフさんたちがとても頑張ったと思います。私もそうでしたが、責任感やプレッシャーも感じました。関わった人たちが、2倍、3倍努力した作品だったと思います。撮影が終わったときにみんなで大泣きするくらい、すごく仲良くなりました。人との絆が深まる作品でした。

小栗：基本的には日本のクルーのほうが多かったけど、美術をやってくれたイ・ハジュンさんのチームが本当に素晴らしかった。この「匿名の恋人たち」の世界観を作るうえで、すごく助けてもらいました。ハジュンさんは美術オタクと言うのかな、ずっと仕事のためだけを考えて動いている方。その姿が本当に素敵だなと思いました。

――ル・ソベールの外観・店内は洗練のなかに暖かみが感じられますし、ハナの自宅の雰囲気や落ち着いた色使いも素敵でした。

小栗：そうですよね。最初にハジュンさんからコンセプトシートをいただいたんですが、それが日本で見たことがないようなものだったんです。美術でこんなにしっかりしたコンセプトシートを作ってくれるのは、ありがたいなと思いました。「なぜこの人はこの色を着るのか」とか、そんなことまで書いて、すごいなと思いました。

――それは韓国では、そういったコンセプトシートは普通なんですか？

ヒョジュ：はい、そういう感じです。

小栗：あれは日本も取り入れるべきだなと思いました。

訳あって恋愛ができなかった大人たち

――今回のドラマは、30〜40代男女の、不器用でピュアな「大人の純愛」を描いていますが、大人の恋愛について、本作を通して感じたことはありますか？

小栗：実際のところ、もう40歳近くにもなるとみんな自分の生活があって、その生活に合うパートナーを見つけられるかどうかになってきます。大人の恋愛というとドライなイメージがありますが、この作品に出てくる人たちは少し子どもっぽいところがあるし、恋愛に対してかなり奥手ですよね。

ヒョジュ：確かに。

小栗：壮亮とハナは、それぞれコンプレックスやトラウマがあって恋愛に踏み出せなかった人たちです。特に自分が演じた壮亮は、恋愛のことなんて考えずに生きてきた人間だと思うんです。それだけに、ハナと出会って起こる出来事すべてが新鮮で、恋を自覚してからはどうすればいいのかわからなくなってしまった。そんなところがかわいらしい人だなと思いながら演じていました。

ヒョジュ：壮亮は、ハナと出会うまで一度も恋愛したことなかったのかな？

小栗：好きになったことはあっただろうけど、「どうせ触れられないし……」みたいな諦めがあったんじゃないかな。

ヒョジュ：ハナも同じだったんじゃないかなと思います。人の目を見られないから、恋愛できなかった。

赤西仁さんがジャズバーのオーナー役を

――ハナの前に現れるもう一人の男性が、赤西仁さん演じる壮亮の親友でありジャズバーのオーナー・高田寛。ハナの壮亮に対する塩対応と、寛に対する恥じらいの表情のギャップがとても愉快で、かわいらしいと思いました。今回、赤西さんと共演されてみていかがでしたか？

ヒョジュ：すごく魅力的な方でしたね。監督から「壮亮への態度と寛に対する態度で、ギャップをはっきり見せてください」とディレクションされていたので、そこを意識しながら演じました。そこがおもしろいと今言ってくださって、安心しました（笑）。

――赤西さんのドラマ出演は久しぶりでしたが、小栗さんは赤西さんと初共演ですか？

小栗：初でしたね。仁はすごくナチュラルな人です。寛は少しカッコイイイ感じを見せなくてはいけない役柄でしたが、実際の仁は本当に自然体の人なので、その自然体さが寛にも感じられました。

小栗 旬 Shun Oguri

1980年12月26日生まれ。東京都出身。1998年ドラマ『GTO』(CX)で初レギュラー出演。2003年以降は演出家・蜷川幸雄の舞台にも数多く出演し、舞台、TV、映画と着実にキャリアを積む。2005年ドラマ『花より男子』（TBS）の花沢類役で大ブレイク。その後もさまざまなジャンルの作品に出演し続けている。ラブコメ作品への出演は、多くの賞を受賞し、韓国でもドラマ化されるなど人気を博した『リッチマン、プアウーマン』(12年/CX)以来。近年の主な出演作は、映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』(19)、『罪の声』(20)、『キャラクター』(21)、『ゴジラvs. コング』(21・ハリウッドデビュー作)、『キングダム 運命の炎』(23)、『キングダム 大将軍の帰還』(24)、『フロントライン』(25)、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(22/NHK)など多数。Netflix作品は本作が初出演となるが、Netflixシリーズ『ガス人間』の配信も控えている。

ハン・ヒョジュ Han Hyo-joo

1987年2月22日生まれ。韓国・忠清北道清州市出身。2005年俳優デビュー後、2006年ユン・ソクホ監督のドラマ『春のワルツ』の主役に大抜擢され、韓国国内で"シンデレラ"と呼ばれるなど一躍スターの座へ。2009年には主演ドラマ『華麗なる遺産』が大ヒット、翌2010年はドラマ『トンイ』でも主演を務めた。映画『監視者たち』(13)では、青龍映画賞の主演女優賞を受賞。2014年には映画『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』で日本映画初出演を果たし、2021年には『太陽は動かない』で2回目の日本映画出演を果たしている。主な出演作に、映画『ビューティー・インサイド』(15)、『ゴールデンスランバー』(18)、『人狼』(18)、『パイレーツ：失われた王家の秘宝』(22)、『毒戦2』(23)、ドラマ『Wー君と僕の世界一』(16)、『ハピネス』(21)、『ムービング』(23)、『支配種』(24)など多数。

