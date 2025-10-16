アツギの新ブランドAZGIが誕生♡上質レッグウェアで脚を華やかに

アツギが世界戦略ラグジュアリーブランド「AZGI／アツギ」を10月1日よりオンラインショップで順次発売♡ Luxury、Essential、Collectionの3ラインで、タイツやソックスをはじめ全23型を展開。天然素材やリサイクル糸を用い、技術とデザインにこだわった上質レッグウェアは、毎日の装いを上品に格上げします♪

Luxury lineで極上のはき心地

Luxury Silk Rib Tights

Cashmere Rich/Silk Blend Tights

Silk Rich/Cashmere Blend Tights

Luxury lineではカシミヤやシルクを使用したタイツが登場。

Luxury Silk Rib Tights：表糸シルク100％、24,200円（税込）、M～L/L～LL、グレー。

Cashmere Rich/Silk Blend Tights：カシミヤ45％・シルク55％、26,400円（税込）、M～L/L～LL、グレー・ブラックの展開。

Silk Rich/Cashmere Blend Tights：シルク85％・カシミヤ15％、26,400円（税込）、M～L/L～LL、グレー。

細やかに編み上げられた生地は肌触りが柔らかく、品格ある脚もとを演出します。

Essential lineで日常に華やかさを

Shadow Rib Knee High Socks

8D Super Fine Natural Cover Up

Essential lineは上質素材で心地よい履き心地を実現。

Shadow Rib Knee High Socks：リサイクルナイロン糸使用、6,270円（税込）、全6色。

8D Super Fine Natural Cover Up：薄手ストッキング、4,400円（税込）、全3色。

脚のラインを美しく見せるデザインで、デイリーユースにぴったり。オンラインショップで購入可能です♪

Collection lineで特別な日の装い

Opulent Lace with Crystal Bijou Tights

Butterfly Ribbon & Elegant Bijou Tights

Wide Rib Glitter Socks

Collection lineは華やかでエレガントなデザイン。

Opulent Lace with Crystal Bijou Tights：8,250円（税込）、M～L/L～LL、ベージュ・ブラック。

Butterfly Ribbon & Elegant Bijou Tights：14,300円（税込）、M～L/L～LL、ベージュ・ブラック。

Wide Rib Glitter Socks：4,950円（税込）、全4色の展開です。

レースやラインストーン、ラメ使いで特別な日の装いを格上げし、脚もとに華やかさをプラスします♡

AZGIで叶える上質な毎日



アツギの新ブランド「AZGI」は、Luxury、Essential、Collectionの全23型を10月1日よりオンラインショップで順次発売。

タイツは24,200円～26,400円、ソックスは4,400円～6,270円（税込）で購入可能です。上質な素材と細部までこだわったデザインで、毎日の装いに華やかさと心地よさを添えてくれます♪