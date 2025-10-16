ギタリストの布袋寅泰が１３日までに自身のインスタグラムを更新。娘と２人旅をしたことを明かした。

１２日の更新で「知らない街を、いつか一緒に歩きたい。そんな夢が叶って、娘とふらり二人旅。スウェーデン、ストックホルムへ。」と投稿していた布袋。旅行記とともに、リラックスした表情で観光する姿を写した、娘が撮影したと思われる写真をアップしていた。

１３日には「ストックホルム、その弐。」と記し、続きを投稿。旅行記の最後では、「家族それぞれ、人生という旅は続く。けれど時間には限りがある。同じ景色を眺め、心のありかを語り合う−−そんな時間こそ、かけがえのないもの。」とつづり、「父母はひと足先に、人生の『秋』の季節にいる。君はこれから、眩しい初夏を迎える。光の中で迷いながら、自分の色を見つけていけばいい。その道の先で、いつもそっと見守っている。」とメッセージを送った。

「娘よ、ありがとう。忘れられない思い出になった。君の旅よ、いつまでも幸せであれ。」と締めた布袋。この投稿には「親心を代弁してくださってありがとうございます」「泣けました」「心に沁みました」「布袋さんがパパで娘さんは幸せですね」などの反響が寄せられた。