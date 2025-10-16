前科を持つ役柄に「苦しいな、という感情にも」 草川拓弥、30代になってより感じる“幅広さ”と“やりがい”
●『地獄は善意で出来ている』…すごいタイトルだなと
16日からスタートするドラマ『地獄は善意で出来ている』(カンテレ：毎週木曜24:15〜、フジテレビ：同24:45〜 ※第1話放送直後からFODで先行配信)で主演を務める草川拓弥。舞台は、前科を持つ6人の男女が更生のために参加する「特別支援プログラム」で、とある場所に集められた参加者たちは人生をやり直すために合格を目指すが、その裏には恐ろしい計画が隠されていた……というヒューマン・サスペンスだ。
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーとして活躍するだけでなく、近年、ドラマ『みなと商事コインランドリー』や『SHUT UP』で注目を集めるなど、俳優としても成長著しい草川。カンテレ初主演作となる本作への想い、30代を迎えた一人の俳優としての今の気持ち、そして未来への展望を聞いた――。
草川拓弥 撮影：辰根東醐
○ジェットコースターのような展開「必死についてきて」
――まずはこの作品の企画やタイトルを聞いたときの感想を聞かせてください。
すごいタイトルだなと思いました。脚本を読んでも、なかなかこう……ネタバレにつながってしまいますけど、すごく興味深い展開で。僕が演じる高村樹という男は前科があるという設定なんですが、どういう展開になっていくのかな？と。
――タイトルだけでは内容をなかなか想像しにくいですよね。
全く想像つかなかったですね。でも、自分はミステリーとかサスペンスとかそういう系がすごく好きなので、その主人公を演じることができるんだと思うとワクワクしました。
――過去に過ちを犯し前科を持つ高村樹という役は、どのようにご自身で捉えていますか?
そうですね……僕が演じる樹がどういう思いで日々を過ごしているのかなと考える時間が有意義でしたし、同時に苦しいな、という感情にもなりました。
経験してきたことではないので、いろんなものを調べたり知識を得たりとかしながら役を形づくった感じです。
――樹の心理、心境についてはどうですか?
自分と比べて境遇は全然違えど、共感できるところはありました。しっかりと芯のある人物だなと思ったし、ただただこれが欲しいんだ、という気持ち一つでプログラムに挑んでいる姿勢も、脚本を読んでいてスッと入ってくるような感覚がありました。
――本作の魅力や見どころについて教えていただけますか。
後半になるにつれてどんどん明かされていく事実に視聴者のみなさんが共感するのか、はたまたどう思うのか。見てくれた人もそのプログラムに一緒に参加するような感覚を持つんじゃないかなと思います。展開がジェットコースターのように速いので、必死についてきてほしいですね。
○罪を犯した人に更生するチャンスを与えるべきか
――ところで、草川さん個人としては一度失敗した人、罪を犯した人に更生するチャンスは与えられるべきだと思いますか?
(少し考えて)…撮影に入る前、脚本を頂いた段階で結構大事なテーマの一つだなと思っていたんですよ。まずベースとして当たり前なんですけど、罪を犯すことは絶対にダメだなとは思っていて。
――確かにそうではありますね。
この作品を通して一つでもいいから答えが出せたらいいな、出るんじゃないかなと思って、そこに対する期待感を持ちながら現場に挑んでいます。でも……難しいですよね。
――そう簡単に答えがでない分、引き込まれるドラマになりそうですね。
犯罪は犯罪ですし、ダメだっていうのはもう大前提です。けれど、社会から切り離されて今まで関わってきた人がいなくなるわけではない気もしていて。今まで気づけなかった、そばにいてくれた人の大切さに改めて気づくこともあるのかなと思います。
●“心”が動いている瞬間を演じる感覚
――『ウルトラマンギンガ』『みなと商事コインランドリー』『SHUT UP』など、ジャンルを問わずさまざまな作品に出演されています。“俳優・草川拓弥”を語る上で「幅広さ」がキーワードの一つのような気がします。
うれしいです。ありがとうございます。
――ご自身ではそのあたりはどう意識されてますか? 大切にしている価値観なのか、それともいろいろな仕事を受けてきた結果なのか。
どちらもある気がします。それこそ20代とか今までは後者のほうが多かった気がしますね。いろんなお仕事を頂いて、結果それが幅広さにつながっているというか。
でも、30代になって、ここ最近、もっと広くなっていってる感じもするし。ずっとお世話になっているマネージャーさんと常にコミュニケーションをとって、自分の意志やマネージャーさんの気持ち、1人の役者としてどうなっていくか、みたいな話をしています。
――草川さんにとって俳優という仕事を続ける意義、モチベーションは何ですか?
自分とは違う人になってるときの感覚……なかなか言葉にできないですけど、そのときそのときの“心”が動いている瞬間を表現できたときはすごくやりがいを感じます。草川拓弥個人というより、役が生きている感覚がすごくするので、そこが自分にとって大事なことだと思います。
あとは、やっぱり受け手である視聴者のみなさんからの反響もありますね。シンプルにうれしいです、評価していただけると。
――俳優という仕事は面白いですか?
面白いですね。自分じゃない性格の役とかもできるじゃないですか。そうなってくると、自分ができないことをできるので、それが楽しいです。
普段、人の前に立って何かをするような仕事をさせていただいてますが、意外と見られるのが苦手だったりとかもするんです。でも、それが役になると全然そんなことないし、「これはどうだ」って胸を張って立てる。そこが演じる上で面白いところかなと。
――30代を迎え、気力・体力がみなぎっているのでは。
大事な時期だなとは思ってます。グループ活動をやっていて、周りからは「体力あるね」とわりと言われるので。自覚はそんなにないですけど、体力はあるほうかなと思うので、このまま落とさずにいけたら。
パッと思い浮かぶアイデアもあるし、深く考える時間も増えたし、ちょっと余裕なときもある。30代はそういうバランスがすごく大事なのかなって。
○“踏み出す勇気”を常に持っていたい
――ベタな質問ですが、草川さんのパワーの源は何ですか?
こちらもベタな返しで申し訳ないですけど、やっぱり応援してくれてるファンのみなさんですね。応援というより支えてもらっているような感覚がすごくあります。先日、自分1人だけでファンミーティングをしたので、より一層そう感じているかもしれません。
――10代からこの世界で働いて、30代を迎えて「仕事」に対する考え方は変わってきましたか?
変わったと思います。今回の作品もカンテレさんで初めての主演ですし、責任感、作品を良くするためにどうしたらいいのかという考えは年齢を重ねるごとに大事ですし。言うのは簡単ですけど、しっかりと映像に残していかないと。
――自分だけではなく、周りのことも考えるようになったと。
そうですね。自分の言動で周りの方に良い影響とか刺激を与えられるような人物像が憧れなので、そんな人間になっていきたいです。
――もう少しそこから広げて、30代はどう過ごしていきたいですか?
学生の頃とかは勉強できなかったので(笑)、30代は知識をより吸収していきたいです。
――勉強をしたいということですか。
「勉強」という2文字になるとなんだか億劫になってしまう性格なので(笑)、それを楽しさに変換して得ることができたらいいなと。あとは、ドラマもそうですけど、映画もやっていきたい。幅広く、ですね。
――年齢やキャリアを重ねても好奇心や行動力は損なわれてないですか。
そこは結構、意識しています。一歩踏み出すことはしんどかったり大変だったりしますけど、その一歩を踏み出せばきっと世界はもっと広い気がするので、“踏み出す勇気”を常に持っていたいです。
――弱点やコンプレックスはありますか?
全然たくさんありますよ。周りの人や友達から「天然」ってよく言われます。自覚はないのですが、割とそういう節があって、空気が読めなかったりします(笑)。コンプレックスとまでは言わないですけど、良くないなと思うし、細かいことを挙げたらいっぱいあります。でも、それが自分の個性に思えたらいいなと思います。
中村裕一 この著者の記事一覧はこちら
