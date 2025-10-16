2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年10月14日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートを合わせた全身ブラックコーデを披露した。

「収録に臨んでいました」

中川さんは、テレビ番組の収録に臨んでいたことを報告し、「今回はクラシック界の偉人たちについて贅沢な実演解説も交えて教えていただきました」とつづっていた。

また、「私が小さい頃、父親のアイディアで土日の朝に家でクラシック音楽がかかっていた時期があり...」と子どもの頃を振り返り、「スタジオでそんなことを思い出して少し懐かしい気持ちにながら収録に臨んでいました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、シアー感のある黒いトップスと黒いミニスカートを着用。椅子に座り、斜めに足を揃えて、微笑んでいた。2枚目では、耳元の髪をかきあげる仕草を披露していた。

この投稿には、「あまりにも美しすぎます」「めちゃくちゃ美しい」「美脚が眩しい」「スタイル最高」「スタイル抜群」「めちゃくちゃステキ〜」といったコメントが寄せられていた。