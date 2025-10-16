

2025年10月14日、ヤクルトブランドが「最大の乳酸飲料/乳酸菌飲料ブランド（最新年間売上）」として「ギネス世界記録®」に認定されました。

認定授与式のゲストとして登壇した内田有紀さんは、トークセッションの中で「美しさの秘訣」について語りました。

「変わらない健康的な美しさ、その秘訣は？」と問われた内田さん、「本当に恐縮です（笑）」と恥ずかしそうにしながら語ったのは「一番大切にしているのは、感謝すること」。

「自分はここに一人で居るわけではなく、みなさんのおかげでここ（舞台）に立たせていただいているというのは当たり前」としながら、そうした日常に対して「心から喜んでいると、自然と緊張とかが無くなってきた」。

元気にふるまおうとしてもそうではない一日、つい下を向いてしまうような一日もあるけれど、「感情が身体の姿勢を作る」から「なるべく自分の感情を、感謝──ありがたい、という気持ち」にしたうえで「最高の一日になったと思うようにする」と、語ってくれました。

「自分の気分や自分の体調は自分で管理できると本当に強い」「歳を重ねて思うようになった」という内田さん。来月11月16日に50歳を迎えるとは思えないその美貌は、メンタルコントロールにも由来しているようです。