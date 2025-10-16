トランプ米大統領「まさに今、中国と貿易戦争をしている」ベッセント氏「中国対世界」



トランプ米大統領は、まさに今、中国と貿易戦争をしていると述べた。ベッセント米財務長官は中国のレアアース輸出規制を「中国対世界」だと非難、米国と同盟国は命令も支配もされないと述べた。



レアアース輸出規制は米国と同盟国が協力しなければならないという明確なシグナル、中国に世界のサプライチェーンを管理させてはならない。欧州やカナダ、オーストラリア、インド、アジアと協議する予定で集団で対応するつもりだとベッセント氏は中国に対する反撃を示唆。ただ、実質的な行動を取ることは望んでいないとしている。



ベッセント氏は中国がレアアース輸出規制計画を中止した場合、中国への関税一時停止を3カ月以上延長する可能性を示唆している。

