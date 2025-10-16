入れ替わりを見破られた!? ボスママと妹の謎の関係【ボスママに徹底的に復讐する話 Vol.7】
この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。
■これまでのあらすじ
妹を苦しめたボスママと取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹になりすまし行動を開始。ランチ会で「PTA委員を辞めたい」と告げ、ノバラとの腕相撲勝負に挑み勝利。その時本当のボスママ・ツバキが登場。突然ミゼの家に行きたいと言い出した。
妹を苦しめたボスママと取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹になりすまし行動を開始。ランチ会で「PTA委員を辞めたい」と告げ、ノバラとの腕相撲勝負に挑み勝利。その時本当のボスママ・ツバキが登場。突然ミゼの家に行きたいと言い出した。
ボスママグループ大集合
甥の助け舟
宣言通り家を訪れたボスママ一派。
するとボスママのツバキはノバラが腕相撲に負けて手首をケガした話を持ち出します。
昔のミゼは非力だったのに…とツバキはミゼの正体を疑っている口ぶり。彼女は妹の何を知っているのでしょう…？
『ボスママに徹底的に復讐する話1』
著者：横山 了一 (KADOKAWA)
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら
著者：横山 了一 (KADOKAWA)
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら
ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!? 痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。
(ウーマンエキサイト編集部)