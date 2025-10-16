

この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。

ボスママグループ大集合

ボスママは昔の妹を知っている!?甥の助け舟宣言通り家を訪れたボスママ一派。するとボスママのツバキはノバラが腕相撲に負けて手首をケガした話を持ち出します。昔のミゼは非力だったのに…とツバキはミゼの正体を疑っている口ぶり。彼女は妹の何を知っているのでしょう…？