この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。

■これまでのあらすじ
妹を苦しめたボスママと取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹になりすまし行動を開始。ランチ会で「PTA委員を辞めたい」と告げ、ノバラとの腕相撲勝負に挑み勝利。その時本当のボスママ・ツバキが登場。突然ミゼの家に行きたいと言い出した。

ボスママグループ大集合


ボスママは昔の妹を知っている!?


甥の助け舟


宣言通り家を訪れたボスママ一派。

するとボスママのツバキはノバラが腕相撲に負けて手首をケガした話を持ち出します。

昔のミゼは非力だったのに…とツバキはミゼの正体を疑っている口ぶり。彼女は妹の何を知っているのでしょう…？



『ボスママに徹底的に復讐する話1』
著者：横山 了一　(KADOKAWA)　
