バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、62歳になったあの有名男性フリーアナウンサーが登場！ 「とある手法をもってして、その人に幸せを届けることができる」と、彼は一般女性に「目を閉じてください」とささやき、超至近距離でまさかの……!?

あの有名男性フリーアナウンサーとは、「ジャストミート！」という決めゼリフでお馴染みの福澤朗。局アナ時代は熱い実況で視聴者を沸かせ、『ズームイン!!朝!』『アメリカ横断ウルトラクイズ』『エンタの神様』といった⼈気番組を⽀えた。

千葉県夷隅郡⼤多喜町を訪れた福澤は、街の名前にかけて「今日はみなさんにたくさんの喜びと幸せをお届けしたい！」と挨拶から完璧。お笑いコンビ・千鳥は、実⼒派アナウンサー・福澤の出演に喜び、ロケに対して“ちょっと待てぃボタン”を押す機会は皆無だろうと安心した。

食リポも見事な福澤は、⼤多喜名物のかた～い⽡煎餅をかじって、「鶏卵の品の良さ。けして甘すぎない。硬さが絶妙にいいです」と的確にコメント。「とある手法をもってして、その人に幸せを届けることができるんですよ！」と自信満々な彼は、近くにいた女性店舗スタッフに「目を閉じてください」とささやき、なんと彼女の耳元で⽡煎餅の咀嚼音を鳴らし始めた！

どうやら福澤にとって、自分の咀嚼音を聞かせることが「幸せを届けること」らしい。彼が「いかがでしたか？」と小声でたずねると、女性は困惑しつつも笑顔で「なんか……初めての体験でした……」と答えた。

クセがすごい福澤のロケテクニックに、ノブは「近いな～！」「おっさんのこれ（＝咀嚼音）いらんよ、ASMRみたいな」「変態やん！」とツッコミまくり。その後も福澤が咀嚼音を女性に聞かせ続けたため、「またやっているやん変態！」「何しているんすかこれ～！」と呆れた。一方で大悟は、相方・ノブが福澤のことを「所（ジョージ）さんぐらいハゲている」と指摘したことから、思わず「ド変態ハゲ」とつぶやき、スタジオに爆笑を巻き起こした。

なお、ツッコミどころ満載のテクニックが次々と飛び出た福澤のロケVTRは、『相席食堂』10月14日放送回で公開された。

