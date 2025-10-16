“最強グラビア女王”沢口愛華がカムバック 「blt graph.vol.112」表紙＆巻頭を飾る
デビューからグラビア界の最前線を走り続ける沢口愛華が、10月31日発売の『blt graph.vol.112』（東京ニュース通信社）で表紙＆巻頭グラビアを飾る。
【写真】進化続ける“グラビアクイーン” 圧倒的な美貌とボディの沢口愛華
本作は、写真集クオリティーのグラビアと深掘りインタビューを融合させたマガジンシリーズの最新号。かつて『B.L.T.』誌上で人気連載「沢口生活」を担当していた沢口にとって、連載終了後初の同社媒体への登場となる。
撮影は、浜辺に佇むコテージを舞台に敢行。差し込む自然光の中、寝室やバスルームで見せる柔らかな表情は、まさに“光に愛された女神”のよう。夕暮れ時には、明るさと暗さが共存する海辺に立ち、風に揺れる髪とともに、成熟した女性としての新たな一面を見せている。
昨年発売したエッセイ集からどんな変化が見えるのか。インタビューでは沢口の現在の心境を聞く。
