かっぱ寿司のお得な″ランチ″、690円から食べられるの知ってる？10月16日から新たに49店舗が対象になったよ〜《平日16時まで》
かっぱ寿司は、平日16時まで限定で690円から楽しめる「かっぱのランチセット」を、2025年10月16日から新たに49店舗拡大して、142店舗で販売します（一部改装中店舗を除く）。
ちょっと遅めの16時までがうれしい
お寿司はもちろん、丼やラーメン、うどんなど、種類豊富なメニューをお手頃価格で楽しむことができます。「プレミアムプリン」など、本格スイーツもおすすめ。
また、販売時間は、遅めのランチやお昼を逃した人、午後のリフレッシュタイムにもうれしい16時までとなっており、利用しやすい時間設定になっています。
●えび天うどん・茶碗蒸し・いなり2個セット
揚げたてサクサクのえび天うどんに、定番の茶碗蒸しといなり寿司をセットにした、満足感たっぷりののランチです。
価格は690円〜。
●乙女鯛炙りの塩ラーメン・茶碗蒸し・いなり2個セット
香ばしく炙った乙女鯛の旨みが広がる塩ラーメンに、店内仕込みの茶碗蒸しといなりが付いた、手軽で満足感のあるランチセットです。
10月22日まで販売予定。
価格は720円〜。
●9種の海鮮丼あおさの味噌汁セット
9種類の海鮮が一度に楽しめる贅沢な丼に、あおさ入りの味噌汁が付いた、食べごたえ抜群の満足セットです。
価格は990円〜。
●贅沢大えび天丼あおさの味噌汁セット
天ぷら粉からこだわって店内で揚げた大えび天に、あおさの味噌汁。かっぱ寿司ならではのこだわりを、丼と味噌汁でたっぷり味わえます。
価格は990円〜。
●まぐろづくし丼あおさの味噌汁セット
中とろ、まぐろ、びん長まぐろ、ねぎとろが一度に味わえる、まぐろ好きにはたまらない贅沢丼です。
価格は990円〜。
その他にも、「贅沢うにいくら丼あおさの味噌汁セット」（2070円〜）、「にぎり12貫人気ネタ尽くし・茶碗蒸し・あおさの味噌汁セット」（1220円〜）、「かっぱの極み贅沢にぎり〜秋の七貫〜・茶碗蒸し・あおさの味噌汁セット」（2180円〜）があります。
●プレミアムプリン
なめらかな口どけとやさしい甘さが魅力の一品。毎日店内で丁寧に作られています。
価格は360円〜。
●京わらび餅
ほどよい甘さとちょうどいいサイズがうれしい、人気のデザートです。
価格は110円〜。
●ソフトドリンク
MサイズとLサイズが各種あります。
価格は各種190円〜。
詳細は公式サイトから確認できます。
店舗や時期によって、価格が異なります。
また、天候や入荷状況、売れ行きなどによって期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部