Íñ»ÒÅà·ë¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤Ç²ÄÇ½? °å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÈÅ¬Îð´ü¡É¤ÈÃí°ÕÅÀ
°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ÎÀ®ÀÓ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¡¢¼«Á³Ç¥¿±¤ÈÍñ»ÒÅà·ë¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤ÏÍñ»ÒÅà·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Shinjuku ART Clinic¤Î°¤ÉôÀèÀ¸¤Ë¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°¤Éô ¿ò¡ÊShinjuku ART Clinic¡Ë
Ê¿À®12Ç¯Àîºê°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Ê¿À®13Ç¯ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡½÷À¿ÇÎÅ²Ê¡¦»º²Ê Æþ¶É¡£Ê¿À®21Ç¯°å³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£Ê¿À®22Ç¯ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡À¸¿£°åÎÅ¼çÇ¤¡£Ê¿À®23Ç¯²ÃÆ£¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶ÐÌ³¡£Ê¿À®26Ç¯Shinjuku ART Clinic ±¡Ä¹½¢Ç¤¡£°å³ØÇî»Î¡¢ÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÀ¸¿£°å³Ø²ñÀ¸¿£°åÎÅÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿ÍÎà°äÅÁ³Ø²ñ¡¦ÆüËÜ°äÅÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°³Ø²ñÎ×¾²°äÅÁÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£
ÊÔ½¸Éô
Íñ»ÒÅà·ë¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°¤ÉôÀèÀ¸
¡ÖÍñ»Ò¡ÊÌ¤¼õÀºÍñ¡ËÅà·ë¡×¤È¤Ï¼õÀºÁ°¤ÎÍñ»Ò¤ò¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÅà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÇ¥¾É¼£ÎÅ¤È¤·¤ÆÂÎ³°¼õÀº¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÇÓÍñÍ¶È¯ºÞ¤òÍÑ¤¤¤ÆÍñÁãÆâ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍñ»Ò¤òÈ¯°é¤µ¤»¡¢ºÎÍñ¤·¡¢Íñ»Ò¤òÌ¤¼õÀº¤Î¾õÂÖ¤ÇÅà·ëÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤¼¡¢Íñ»Ò¤òÅà·ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°¤ÉôÀèÀ¸
Ì¤¼õÀºÍñ¤ÎÅà·ë¤Ë¤Ï¡¢°å³ØÅªÅ¬±þ¤È¼Ò²ñÅªÅ¬±þ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å³ØÅªÅ¬±þ¤È¤Ï¡¢¤¬¤ó¤äÇò·ìÉÂ¤Ê¤É¤Î°À¼ðáç¤Î¼£ÎÅ¤Î²áÄø¤Ç¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤¹¤ëÎÏ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÍñ»Ò¤òÅà·ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤¼õÀºÍñ¤òÅà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ì¤º§¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤¬ÉÔºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¥¿±¤¹¤ëÎÏ¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
°ìÊý¡¢¼Ò²ñÅªÅ¬±þ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°¤ÉôÀèÀ¸
Ç¯Îð¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍñ»Ò¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢Íñ»Ò¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤Ï·ëº§¤ä»Ò¤É¤â¤òºî¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤ÆÌ¤¼õÀºÍñ¤òÅà·ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Ò²ñÅªÅ¬±þ¤Ë¤è¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Íñ»ÒÅà·ë¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
°¤ÉôÀèÀ¸
Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±¤·¤¿ºÝ¤ÎÊìÂÎ¡¢ÂÛ»ù¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÅà·ëÍñ»Ò¤ÎÇ¥¿±¤Î²ÄÇ½À¤«¤éÍñ»ÒÅà·ë¤Ï20～39ºÐ¤Þ¤Ç¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£36ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅà·ëÍñ»Ò¿ô¤ò20¸Ä°Ê¾åÁý¤ä¤·¤Æ¤â½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤é¾¯¤·¤Ç¤â¼ã¤¤¤¦¤Á¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Íñ»ÒÅà·ë¤ÏÇ¥¿±¤Î¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÇ¥¿±¡¢½Ð»º¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åà·ëÍñ»Ò¤òÍÑ¤¤¤ÆÇ¥¿±¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ãŽ¢Íñ»ÒÅà·ë¤ÎÇ¥¿±Ž£¤ÈŽ¢¼«Á³Ç¥¿±Ž£¤ÎÀ®¸ù¤äÎ®»º¤Î³ÎÎ¨¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë?¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£