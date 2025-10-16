「どうせ定時で帰るんでしょ！」パート先の理不尽な“お局さま”との1年半の激闘！イジメの恐怖と葛藤を描く【作者に訊く】
発達障害グレーの長男との日々を中心にさまざまな作品を描いている星河ばよ(@bayo_fantasy)さんが、先輩が威圧的な職場でパートをしていた時の体験を描いた漫画「パート先の先輩がこわい」。子育ての合間にパートで働くのはただでさえ大変なのに、そこで“お局さま”からの嫌がらせに耐えなければいけないという二重の苦しみを味わう羽目になった星河さんには、SNSを中心に多くの反響が寄せられた。このほど、作者の星河さんに話を伺った。
本作「パート先の先輩がこわい」のストーリーには、身バレを防ぐため一部フィクションも含まれるが、実際のパートいじめは作者・星河ばよさんが退職するまでの1年半、途切れることがなかったという。仕事はそれほど忙しくないにもかかわらず、先輩たちは小言を繰り返し、意味のない指摘を浴びせ続けた。読者ならずとも、理不尽な職場の空気を想像するだけで胸が詰まるようだ。
当時を振り返り、星河さんは「今までどんな人とでもなんとかやっていけると思って生きてきましたが、先輩(アカオさん)とは最後まで打ち解けられませんでした」と語る。さらに、採用担当者からの「定時で上がりにくい」という言葉が現実となるまでの経緯について、「面接のとき、実際に言われたセリフです。パートが『定時で上がりづらいってどういうこと？』と不思議に思いましたが、入社して納得。先輩の圧が、毎度怖かったです」と明かした。
読者からの共感コメントに対し、星河さんは「どこにでも1人か2人はいますよね。理由を考えるのはもはや無意味かもしれませんが、いつも『なんでだろう？』『なぜこの人はこうなんだろう？』と思っていました。自分がいじめられる理由を一生懸命考えていたように思います」と胸の内を吐露する。そして最後に「そのあたりの私のもがきと奮闘は、漫画でお楽しみください(笑)」と語り、作品への思いを込めた。
取材協力：星河ばよ(@bayo_fantasy)
