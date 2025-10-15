メディカルドック監修医が下痢を催した際におすすめの食べ物や対処法などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「下痢の時に食べてはいけないもの」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

下痢を催した際におすすめの食べ物

下痢の際におすすめの食べ物は、胃腸に負担がかかりにくい消化のよいものです。脂質や繊維が少なく、柔らかく調理したものがおすすめです。下痢をした際は栄養価の高いものをバランスよく食べるようにして、栄養素が不足しないように食べることをおすすめします。

お粥やうどん

お粥やうどんは消化がよく、糖質を多く含むためエネルギー補給ができます。

煮込みうどんなど加熱時間を長くすると食材が柔らかくなります。

白身魚

白身魚は脂質が少なく、良質のたんぱく質やエネルギーが補給できます。

たらやカレイなどの煮魚や鍋料理などがおすすめです。

ささみや皮なしの鶏肉

ささみや皮なしの鶏肉は脂質が少なく、良質のたんぱく質やエネルギーが補給できます。

ささみや皮なしの鶏肉などの煮物や鍋料理などがおすすめです。

卵

卵は繊維がなく、良質のたんぱく質やエネルギーが補給できます。卵豆腐や茶碗蒸しは口当たりがよく、食べやすくなるためおすすめです。

豆腐などの大豆製品

豆腐などの大豆製品は良質のたんぱく質やエネルギーが補給でき、口当たりがよく食べやすい食品です。煮奴や湯豆腐など加熱調理がおすすめです。

下痢の際に食事面で気を付けるべきこと

下痢の際に食事面で気をつけることは下痢を催しやすい食品を控えること、柔らかく煮るなど調理法を工夫し、胃腸に負担をかけないようにすることです。下痢を催すと脱水症になる可能性があります。こまめに水分を補給しましょう。

食べ過ぎないようにしましょう

食べ過ぎや飲み過ぎは胃腸に負担がかかり下痢を催す原因になります。

食べ過ぎや飲み過ぎで下痢を催しやすい人は注意しましょう。

消化のよいものを食べましょう

脂質や繊維が少ない食品を選び、煮物や鍋物など加熱して柔らかく調理することで、消化しやすく胃腸に負担がかかりにくくなります。

胃腸を刺激するものは控えましょう

香辛料や濃い味付けや酸味の強いものや炭酸などは、胃腸を刺激し負担をかけます。下痢の症状がある場合は摂取を控えましょう。

ゆっくりよく噛んで食べましょう

ゆっくりよく噛んで食べることで、消化されやすくなり、胃腸への負担が軽減します。食べ過ぎの予防もできます。

カフェインやアルコール控えましょう

>

カフェインやアルコールの多量摂取は下痢を催す原因になります。多量に摂取しないようにしましょう。下痢の症状がある時は摂取を控えましょう。

「下痢を催した」際の正しい対処法は？

下痢を催した際の正しい対処法は、下痢の原因や症状により異なります。

感染性腸炎では、止瀉剤の服用はしないようにしましょう。病原菌が抽出されず、体内に留まってしまうことで症状が悪化したり、治癒が遅れたりするためです。

市販薬の止瀉剤・整腸剤などを内服することで下痢の症状が緩和する場合があります。

漢方薬では、五苓散・胃苓湯など、下痢の症状を緩和する、腸の働きを正常に戻す効果があるといわれています。

運動不足や不規則な食習慣は下痢のリスク因子です。運動不足を解消し、規則正しい食生活にしましょう。

喫煙はクローン病発症の危険因子であるといわれているため、禁煙することがおすすめです。

過敏性腸症候群は身体的・精神的ストレスで起こる場合があるため、ストレスを軽減できる環境作りをしましょう。

早く治したい時はこまめに水分補給をし、胃腸に負担がかかりにくい食事を摂り、安静に過ごすことがおすすめです。

下痢以外に発熱や嘔吐などの症状がある場合は早めに消化器科を医療機関を受診しましょう。

下痢の症状が繰り返し4週間以上続く場合は慢性下痢症が疑われます。炎症性腸疾患などの病気が原因の場合があるため、消化器科を受診しましょう。

「下痢の時に食べてはいけないもの」についてよくある質問

ここまで胃の調子を整える食べ物などを紹介しました。ここでは「胃に穴が開く」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

下痢の時にヨーグルトを食べてもいいのでしょうか？

伊藤 陽子（医師）

ヨーグルトは腸内環境を整える作用があるといわれていますが、過敏性腸症候群では下痢を催しやすい食品であるといわれています。

ヨーグルトを食べて下痢が続いたり、症状が悪化するようならヨーグルトを食べないようにしましょう。

下痢の際は食事を控えた方がいいのでしょうか？

伊藤 陽子（医師）

下痢を催すと体力の消耗や栄養不足を招く可能性があります。刺激が少なく・消化がよいもの・栄養価が高いものをバランスよく食べましょう。下痢を催すと水分も排出されるため、脱水になる可能性があります。こまめに水分を補給しましょう。

まとめ 下痢を催した時は刺激物を控え、消化が早い食べ物の摂取がおすすめです

アルコールの多飲や脂肪が多い食事や炎症性腸疾患などの病気が原因で下痢を催す場合があります。

下痢を催した時は、胃腸に負担をかけないように刺激物や脂質が多い食事を控え、消化が早い食べ物を摂取しましょう。下痢の症状が慢性化している場合は、消化器科など医療機関を受診することをおすすめします。

「下痢」で考えられる病気

「下痢」から医師が考えられる病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器科の病気

感染性腸炎過敏性腸症候群

炎症性腸疾患

循環器科の病気

内分泌科の病気

大腸がん心筋梗塞甲状腺機能亢進症

感染性腸炎など急性下痢症は自然治癒することが多いですが、慢性下痢症では下痢の原因となる病気を発症している場合があります。繰り返す下痢が継続する場合は、早めに消化器科など医療機関を受診しましょう。

「下痢」に似ている症状・関連する症状

「下痢」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

血便

脱水

腹痛嘔吐発熱

下痢を起こす原因の病気は、下痢と併せて似ている症状が現れる場合があります。気になる症状があれば早めに消化器科など医療機関を受診しましょう。

【参考文献】・便通異常症診療ガイドライン2023慢性下痢症（日本消化管学会）・感染性腸炎（日本大腸肛門病学会）