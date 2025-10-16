おまたせ！ でちゃった！

Apple（アップル）からM5チップ搭載のMacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Proが発表されました。イベントとかナシでのニュースリリースでしれっと発表されるタイプのアップデートですね。心臓に悪いわッ！

MacBook Pro：14インチベースモデルがM5チップに変更

Image: Apple

MacBook Proは、ベースモデルのM4チップモデルが「M5」チップに置き換わったカタチでアップデート。より上位のM4 ProとM4 Maxチップ搭載モデルも併売されます。

M5チップの特徴としては、処理速度アップはもちろん、GPUに「Neural Accelerators」を搭載。GPUを使ったAIワークロードの実行速度を向上させているとのこと。M4と比較すると4倍を超えるGPU演算性能があるそうな！

M5モデルの立ち位置としては、学生、ビジネスユーザー、クリエイターを目指す人たちへ次世代のオンデバイスAI体験を届けるデバイスとしています。

すでに予約受付中で、10月22日発売。価格は24万8800円から（14インチモデル）から。

iPad Pro：通信規格や充電速度も高速化

Image: Apple

見た目は同じでも内部に変化が大きそうなiPad Pro。

M5チップ搭載だけでなく、ワイヤレスネットワークチップが、Apple自社開発の「N1」チップになり、Wi-Fi 7に対応。Wi-Fi + Cellularモデルには「C1X」モデムチップが搭載されたことで、前世代よりもモバイルデータ通信パフォーマンスは最大50％向上しているとのこと。また、30分で最大50%充電にも対応しています。

細かなところでは、256GBモデルのメモリが8GBから12GBへ増量していたり、メモリの帯域幅が増えていたりと、M5チップに引っ張られるカタチでのアップデートが行なわれていますね。

価格は16万8800円からとなり、予約受付中。10月22日発売となります。

ちなみに、ウワサにあったフロントカメラの2眼化は……来ませんでした。ざんねん！

Apple Vision Pro：バッテリーも長持ちになっている

Image: Apple

Apple Vision Proは、M5チップ搭載による処理性能アップのおかげで、リフレッシュレートは最大120Hzにアップ。加えてバッテリー駆動時間がちょっぴり伸びています（ビデオ再生は最大3時間へ）。

また、別売りとなりますが、頭を立体的にホールドする、新しい「デュアルニットバンド」も追加されました。

価格は59万9800円から、予約受付中でやはり10月22日発売です。

Source: Apple