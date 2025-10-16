令和ロマン・くるまが、バングラデシュの超豪邸を訪問。セレブ兄弟とその家族が暮らす豪華な家を見学し、裕福な暮らしぶりに驚く場面があった。

【映像】平均月収の50倍稼ぐ！超金持ちが住む豪邸の内部

10月12日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃4が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

南アジア旅3日目、くるまが地元の子どもたちに導かれて偶然たどり着いたその家は、庶民的な家が建ち並ぶ街で、ひと際異彩を放っていた。ガレージには車が停まり、ビルと呼ぶのがふさわしいような建物を、くるまは「すげぇでけえわ」と見上げた。しばらくすると家主の男性が「日本人が来てるって本当か？」と顔を出し、怒られるのかと思いきや、「冷たい飲み物を出すよ」と歓迎ムード。厚意に甘えることにし、家にお邪魔したくるまは「すごい大きなお家だ」「めっちゃ豪邸」と驚きが止まらない。通された応接室の天井にはシャンデリアが輝き、広々とした部屋をぐるりと囲むようにソファが並んでいた。

応接室でオレンジジュースを運んできてくれたのは、使用人らしき男性。番組ディレクターは思わず「すごい権力者…」と声を漏らした。1階のダイニングルームには巨大な食器棚が設置され、高級そうな皿がずらり。テーブルの周りには、背もたれに装飾が施された豪華な椅子が置かれていた。

この家には総勢10人が暮らしており、くるまを家に招き入れてくれた男性の家族と弟家族、兄弟の母親という構成。2階にはたくさんの部屋があり、寝室に大きなベッドが置かれていたり、遊び部屋にプレイステーション4があったりと、あらゆるところで裕福な暮らしぶりが垣間見えた。そんな中、くるまは男性の母親の部屋で、あるものを発見。それは、監視カメラの映像を映し出すモニターだった。少なくとも7台の監視カメラが設置されているようで、くるまは「めっちゃ監視カメラあるやん」と驚きの声を上げた。

この豪邸は兄弟の父親が建てたもので、1階と2階に家族が住み、3階から上は人に貸しているのだという。セレブ兄弟の兄の職業は病院経営。弟は亡き父から引き継いだレンガ会社を経営しているのだそうだ。ちなみに2024年のバングラデシュの平均月収は約2万6000タカ（約3万2500円）だが、この兄の月収は125万タカ（約156万円）。それを聞いた番組ディレクターは「月収ですか？」と目を丸くしていた。