18日土曜日に控える第102回箱根駅伝予選会。101回大会で11位と惜しくもシード権を逃した順天堂大学・古川達也選手を取材しました。

順天堂大学は、11度の総合優勝を果たす名門校。しかし100回大会でシード権を逃し、昨年は4年ぶりに予選会に出場しました。ここでは11時間1分25秒をマークし、1秒差で10位に滑り込み。本戦出場を果たします。しかし第101回箱根駅伝では、8位集団に4チームがひしめく大接戦。アンカーをつとめた当時2年生の古川選手は徐々に集団から遅れ、10位から7秒遅れてゴール。101回大会でのシード権を僅差で逃しました。

レース後「率直に力負けしたなというのは感じますし、この悔しさを来年しっかり晴らしてもっと上のステージにいけるように頑張りたい」と語っていた古川選手。当時の状態について改めて聞くと「3か月ぐらいはフラッシュバック。夜、夢の中で見たり…」と、精神的にも苦しんでいたことを明かしました。

「あの景色をもう1回見ないためにも、もう1回頑張ろう」と練習に励んだ古川選手。夏合宿では誰よりも走り込み、8月の走行距離はチームメートより300キロほど多い1150キロ。「周りと違うことをやっていかないと自分は勝てないなという風に思ってたんで、みんなより走るんだという気持ちで」とその理由を明かします。

さらにラストスパートでのスピードも強化。「(昨年は)ラストスパートで負けてしまって、そこのスピードが足りないという部分が自分にはあったので」と語り、課題を克服すべく「ジョギングのあとに300の流しなどを入れて。距離を走った中で、後半スピードを出せるような心がけをもって、普段の練習から1秒を削り出す思いを持って練習に取り組むようになった」と語りました。

練習の成果は結果にも現れ、10000mでは自己最速を2年ぶりに更新。42秒もの更新に成功しました。

予選会について聞かれると「本戦で勝負するっていうのが自分たちの目標」と語った古川選手。「去年は1秒で勝って、ギリギリのところでつかんだんで。今年は自分がしっかり上位で走って、チームに貢献できたら」と意気込みました。

