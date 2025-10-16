高知駅前観光が高速夜行バスで導入した「ベッド型」座席

宿泊費の節約になる一方で「疲れる」と敬遠されることもある高速夜行バス。高知市のバス会社が、この評判を覆すべく国内初の「ベッド型」座席を導入した。衝撃保護フェンスを設けるなど安全面に配慮され、試験運行は満席の人気ぶり。「寝ながら自動運転で移動できる」未来を見据え、国も普及を後押しする。

導入したのは「高知駅前観光」。今年3月から高知―東京間で試験運行を始めた。11月以降、正式運行をスタートさせる。

座席は着座型からフルフラット型に切り替えると、前後2席が上下2段に移動。1席当たりのスペースは奥行き180センチ、幅48センチで、カーテンでプライバシーも確保。試験運行での要望を踏まえ、スマートフォンの充電設備も用意した。

国土交通省によると、米国やベトナムなどでは横になれるバスが既に普及。日本でも国内のバス会社が過去に導入を模索したものの、寝台は保安基準上の「座席」と認められず実現に至らなかったとされる。

高知―東京間の所要時間は約13時間。同社には以前から「安いが疲れる」との声が寄せられており、横になれるバスのニーズはあると判断。寝台ではなく「倒せる座席」であれば道路運送車両法をクリアできると運輸当局に確認した。

開発では座席メーカーから「安全上のリスクを負いきれない」などと断られたが、地元企業が協力。約10年もの歳月を経て完成にこぎ着けた。正式運行での運賃は10月ごろ発表予定だ。

同社の取り組みに足並みをそろえる形で、国交省も昨年、安全対策ガイドラインを公表した。国の保安基準がフルフラット座席のバスを想定していなかったためだ。

ガイドラインは（1）座席は前向き（2）上下左右に転倒防止と衝撃保護のフェンスを設置（3）2点式ベルトの装備―などが柱で、同社の車両も適合している。国交省は、策定の狙いの一つを「自動運転の普及で乗員がさまざまな姿勢をすることが想定される」と位置付けた。

ガイドラインに関し、長岡技術科学大の木村哲也教授（安全工学）は事故を未然に防ぐ対策としては望ましい内容とした上で「今後もモニタリングを続け、年齢や体形の違いにも配慮した安全確保を進めてほしい」と話した。

国内初の夜行バス「ベッド型」座席（イメージ）