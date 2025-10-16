『小さい頃は、神様がいて』離婚まであと54日…仲間由紀恵“あん”の言葉に北村有起哉“渉”は【第2話あらすじ】
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の第2話が16日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが到着した。
【写真】12年ぶりの共演で“夫婦役”を務める北村有起哉＆仲間由紀恵
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。
物語は、19年前、小倉夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・渉と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん。全く異なる想いを抱えた2人の何気ない日常の中で、少しずつ心を揺らしていく姿を、繊細かつ軽やかに描いていく。
■第2話あらすじ
台風の夜「たそがれステイツ」に住む３世帯は３階の小倉家に集い、朝まで共に過ごして打ち解ける。その日の夜、小倉あん（仲間由紀恵）は「子どもが二十歳になったら離婚する」という過去の約束が生きていることを夫の渉（北村有起哉）に打ち明ける。息子の順（小瀧望）は既に二十歳を超え、娘のゆず（近藤華）が二十歳になるまでは、あと54日。驚く渉はあんに反論し、言い争いが始まりそうになる。
２人は寝ているゆずにバレないように、家を出て車に乗り込む。そんな２人を見た、１階に住む永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）と、２階に住む樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）はケンカしに行くことを察する。
よく行く洗車場に車を止め、誰にも遠慮せずに言い争いを始める渉とあん。２人は口論しながらも、協力して洗車をするが…。一方、奈央と志保は深夜の散歩に出かける。いつもとは違う道を歩いていると、リサイクルショップで売られているキッチンカーを発見。キッチンカーでお店を出すという夢を抱く２人は理想的な車との出会いに運命を感じるが、それは到底手が届かない金額だった。その場にしゃがみ込んでしまう２人。
その翌日、夜にゆずが出かけると知り、あんと２人きりになりたくない渉は、慎一にあることを頼み込む。
