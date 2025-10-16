佐久間大介＆渋谷龍太「ナイトフラワー」“夜の世界で⽣きる危うい男たち”場⾯写真解禁
【モデルプレス＝2025/10/16】⼥優の北川景⼦が主演を務める映画『ナイトフラワー』より、Snow Manの佐久間大介とSUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太が演じる“夜の世界で⽣きる危うい男たち”の場⾯写真が解禁された。
◆佐久間大介＆渋谷龍太「ナイトフラワー」場面写真解禁
アイドルグループ・Snow Manの佐久間と2025年で結成20周年を迎える人気バンド・SUPER BEAVERのボーカル、渋谷が共演を果たした本作。北川、森田望智ら実力派俳優陣が顔を揃える中、2人が放つ存在感は作品に強烈な印象を刻んでいる。
◆佐久間大介、“報われぬ愛”を体現
佐久間が演じるのは、幼馴染・多摩恵を想い続ける夜の男・海。トレードマークでもあるピンクの髪を黒に染め、アイドルらしい煌めきを封印して挑んだ佐久間は、やるせなくも切実な想いを胸に秘めた青年像を繊細に表現。監督から「今Snow Manが出てしまっている」と注意されるほど、自然と放ってしまうスター性を、自ら抑え込みながら役へと没入し、かげりを帯びた瞳で“報われぬ愛”を体現する。
シーンを重ねるごとに、その眼差しには痛みと希望が交錯し、観客の心を掴んで離さない。佐久間自身も「目を覆いたくなるような現実がありながら、友情や頼れる存在に救われる。映画を観た方にもそんな希望を感じていただけたら嬉しい」と語っており、俳優としての新たな飛躍を印象づける演技となった。
◆北川景子＆森田望智から絶賛の声
一方、本作が俳優デビューとなる渋谷は、夜の街で暗躍するドラッグの元締め・サトウ役に挑戦。サトウという人物のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら内田監督と話し合い本作に挑んだという。普段は腰の低い好青年として知られる渋谷だが、本作では冷酷さと人を惹きつける妖しいカリスマ性を見事に同居させ、堂々とした佇まいで“夜の帝王”を演じ切った。
現場では「今までにない緊張感を感じた」と語るが監督の「蛇のようにじっと見つめてほしい」という演出を受けて放たれる視線は、不気味さと抗いがたい吸引力を併せ持ち、スクリーン越しに観る者を圧倒する。初挑戦とは思えぬ落ち着きと存在感に、共演者の北川・森田からも絶賛の声が上がったという。切ない愛を抱えた佐久間の“海”と、圧倒的なオーラを放つ渋谷の“サトウ”が交錯する瞬間は、見どころの1つとなっている。（modelpress編集部）
