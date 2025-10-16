【緊急取調室 第1話】真壁有希子（天海祐希）、梶山勝利（田中哲司）らキントリメンバー再結集で捜査開始
【モデルプレス＝2025/10/16】女優の天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「緊急取調室」（毎週木曜21時〜※初回拡大スペシャル）が10月16日からスタートする。
【写真】真壁有希子（天海祐希）らキントリメンバー再集結
本作は、叩き上げの取調官・真壁有希子（天海祐希）が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる姿を描くシリーズの第5弾。12年間に愛され続けた同シリーズが本作、そして12月26日公開の劇場版をもって完結を迎える。
都心の地下に大規模蓄電施設を作る、“政府肝いりの再開発計画”をめぐって、世間からは反対の声が多発。そんな中、工事の中心を担う関係者2人が、ペンチで撲殺される事件が連続発生した。反対派の人間による犯行では…との見方が強まるも、犯人は未だ不明。現在は警視庁・特殊犯捜査係に所属する真壁有希子（天海）と捜査一課の管理官・梶山勝利（田中哲司）も、工事を請け負う企業の広報担当社員・辻本裕太（東京03・角田晃広）から話を聞くが、犯人の特定には至らなかった。
ちょうどその頃、“日本初の車いすキャスター”として人気を博す倉持真人（山本耕史）は、自身の報道番組でこの連続殺人事件を取り上げ、政府を糾弾。上から目線の論調に視聴者から批判が殺到するも、どこ吹く風とばかりに、カメラの前で“犯人を挑発する発言”までも繰り出す。その矢先のことだ。倉持は炎上キャスターから一転、悲劇のキャスターとして世間の同情を集めることになる。
倉持と同居していた実父・磯貝信吾（竜雷太）が自宅で殺害されたばかりか、第一発見者の倉持自身も襲撃される事件が発生したのだ。しかも、凶器はまたしてもペンチで。先の事件と同一犯の可能性が浮上する中、警視庁は取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班」の臨時運用を正式決定。有希子、梶山、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）。新天地に赴いていたキントリ・メンバーは再結集し、捜査に乗り出す。
倉持家の家政婦・時田史恵（峯村リエ）から得た“寝耳に水の証言”も相まって、“被害者”である倉持に対しても疑惑の目を向け始める有希子。やがて、有希子は倉持と別居中の妻・利津子（若村麻由美）のもとへ。事件のことは何も分からないという利津子の“些細な言動”に、どうも引っかかる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】真壁有希子（天海祐希）らキントリメンバー再集結
◆天海祐希主演「緊急取調室」
本作は、叩き上げの取調官・真壁有希子（天海祐希）が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる姿を描くシリーズの第5弾。12年間に愛され続けた同シリーズが本作、そして12月26日公開の劇場版をもって完結を迎える。
◆「緊急取調室」第1話あらすじ
都心の地下に大規模蓄電施設を作る、“政府肝いりの再開発計画”をめぐって、世間からは反対の声が多発。そんな中、工事の中心を担う関係者2人が、ペンチで撲殺される事件が連続発生した。反対派の人間による犯行では…との見方が強まるも、犯人は未だ不明。現在は警視庁・特殊犯捜査係に所属する真壁有希子（天海）と捜査一課の管理官・梶山勝利（田中哲司）も、工事を請け負う企業の広報担当社員・辻本裕太（東京03・角田晃広）から話を聞くが、犯人の特定には至らなかった。
ちょうどその頃、“日本初の車いすキャスター”として人気を博す倉持真人（山本耕史）は、自身の報道番組でこの連続殺人事件を取り上げ、政府を糾弾。上から目線の論調に視聴者から批判が殺到するも、どこ吹く風とばかりに、カメラの前で“犯人を挑発する発言”までも繰り出す。その矢先のことだ。倉持は炎上キャスターから一転、悲劇のキャスターとして世間の同情を集めることになる。
倉持と同居していた実父・磯貝信吾（竜雷太）が自宅で殺害されたばかりか、第一発見者の倉持自身も襲撃される事件が発生したのだ。しかも、凶器はまたしてもペンチで。先の事件と同一犯の可能性が浮上する中、警視庁は取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班」の臨時運用を正式決定。有希子、梶山、玉垣松夫（塚地武雅）、菱本進（でんでん）、小石川春夫（小日向文世）。新天地に赴いていたキントリ・メンバーは再結集し、捜査に乗り出す。
倉持家の家政婦・時田史恵（峯村リエ）から得た“寝耳に水の証言”も相まって、“被害者”である倉持に対しても疑惑の目を向け始める有希子。やがて、有希子は倉持と別居中の妻・利津子（若村麻由美）のもとへ。事件のことは何も分からないという利津子の“些細な言動”に、どうも引っかかる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】