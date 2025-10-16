コレ、定番化して欲しい（涙）【マクドナルド】今のうちに食べとこっ♡「期間限定メニュー」

【マクドナルド】の秋の風物詩、月見シリーズが今年も期間限定で登場しました。バーガーソースのリニューアルや、ナゲットソースの新作に注目したいところ。今回はそんな見逃せないバーガー & ソースをご紹介します。販売期間は10月下旬までなので、まだ食べていない人は急いで！

8年ぶりにリニューアル！ 秋限定の「月見バーガー」

秋の定番「月見バーガー」が、8年ぶりにソースをリニューアルして登場。実食してみると、なめらかなトマトクリーミーソースは、従来よりもコクが際立ち、月見シリーズならではのふんわりたまごやジューシーなパティとの相性も抜群でした◎ 秋らしいパッケージと仕上がりが、秋の訪れを感じさせてくれます。

今だけのソースも見逃せない！「瀬戸内レモンペッパーソース」

こちらも期間限定！「瀬戸内レモンペッパーソース」も見逃せません。瀬戸内レモンの酸味に、ブラックペッパーのスパイスを効かせた一品です。@ftn_picsレポーターHaruさんは「コレ、定番化して欲しい」とお気に入りのよう。5ピースのナゲットはソースが1個選べるので、ぜひ試してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里