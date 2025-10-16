2頭の兄妹猫に人慣れしてもらうべく撫で撫でを続ける保護主さん。まだ警戒心はありますが、ついにあの音を出してくれたそうです。

話題の動画の視聴回数は執筆時点で2.4万回を突破。「人馴れ順調ですね」「少しずつだけど慣れてきて良かった」といった視聴者のコメントが寄せられました。

【動画：おびえて固まっていた、２匹の元野良猫→愛情込めてお世話した結果…あまりにも尊い『初めての行動』】

人間が怖い兄妹猫

YouTubeチャンネル「野良猫ちゅーる」に投稿されたのは、子猫の兄妹の動画。2頭はボランティアさんが保護した子猫で、保護主さんのもとで少しずつ人間に慣れるトレーニングをしているんだとか。地道に距離を縮めていますが、この日も保護主さんがケージを覗くと、固まって警戒していたそう。

2頭とも目やにが出ているのでまずは目やに取りから。ウェットシートを見ると怖がってしまうので、手で撫でながらさりげなく取ってあげたんだとか。

ベルくんが順調に終わり、アルちゃんの番。のけぞって嫌そうにしていましたが、なんとか怒らずに大人しく取らせてくれたんだとか。あからさまに嫌そうに目を瞑るアルちゃんに保護主さんも思わず苦笑いしてしまったそうです。

地道な人慣れの1歩

清潔になったところでご飯タイム。アルちゃんは身を乗り出して勢いよく食べ始めますが、後から保護されたベルくんはまだ少し怖いようで、人が近くにいると奥から出て来てくれないそう。それでも餌を近づけてあげると食べ始めたんだとか。

満腹になった後は人馴れのために撫で撫でトレーニングです。早速保護主さんがベルくんに手を伸ばすと、ベルくんの顔は緊張モードに。それでも最初のようにシャーと鳴くことはなくなったそうで、関係にも進歩が見られているんだとか。

ゴロゴロ初披露

お次はアルちゃんを撫で始めます。アルちゃんはかなり慣れてきたのか背中も触らせてくれ、目を細めて気持ち良さそうな顔。次第にゴロゴロと喉が鳴り始めたんだとか。初めての出来事に保護主さんも思わずテンションが上がってしまったそうです。

さらに撫でていると、甘えたそうな顔でこちらを見る瞬間も。身を乗り出す場面もあり、スリスリしに来てくれるのではと保護主さんも期待が高まったんだとか。しかし期待もむなしく保護主さんをすり抜けご飯の方へ。早くも人間を翻弄する気配が見られるアルちゃんに、思わず笑ってしまいます。

残念ながらこの日はスリスリとはいかなかったものの、進歩が見られた1日。ベルくんとアルちゃんが可愛らしく甘えてくれる日が待ち遠しくてなりません。

こちらの動画には「撫で撫でされて気持ち良さそう」「ゴッドハンドのおかげですね」と、保護主さんに優しく撫でられる子猫たちを微笑ましく見守った視聴者の声が集まりました。

YouTubeチャンネル「野良猫ちゅーる」では、保護主さんのもとで愛情に触れていく保護猫たちの様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「野良猫ちゅーる」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

