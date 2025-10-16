人気グループYouTuber「Kevin’s English Room」のケビンがこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。「神経内分泌腫瘍」の摘出手術を無事終えたことを報告した。



【写真】術後に満面の笑みでサムアップする「ケビン」

ケビンに関しては、10月2日に同チャンネルにて更新された動画内で「神経内分泌腫瘍」と診断された事を告白していた。さらにそれが「悪性腫瘍」（治療せずに放置すると全身に転移し、最悪の場合は死に至る可能性がある腫瘍）であることも明かしており、治療に専念するため活動を休止することを発表していた。



活動休止発表後の14日に、ケビンはXで「前日発表しました神経内分泌腫瘍という悪性腫瘍ですが、無事摘出手術を終えました」と報告。現状については「入院しながら回復中です」と術後も良好であることを明かし、満面の笑みでサムアップを決める写真も添えられた。最後には「改めまして、沢山応援のお言葉をいただき本当にありがとうございました！より元気な姿で戻ってきます！！」と復帰に向けて意欲を見せていた。



「Kevin’s English Room」は3人組のグループYouTuber。メンバーは「ケビン」、「かけ」、「やま」。アメリカ・ジョージア州出身で英語のネイティブスピーカーであるケビンを中心に、英語やアメリカの文化を扱う動画で人気を博している。2025年8月には「かけ」の喉に腫瘍が見つかっており、9月までに摘出手術を受けている。2025年10月15日現在のチャンネル登録者数は249万人。



（よろず～ニュース編集部）