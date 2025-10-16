有村藍里、本田望結は10垳此元プロ野球選手は20垳此 ダイエット大成功芸能人たち
度々世間の注目を集める芸能人のダイエット。役作りや健康管理など、ダイエットする理由はさまざまだが、その変化に勇気とやる気をもらえる人も少なくないだろう。今回はダイエットに成功した芸能人たちのダイエット理由やその方法を紹介する。
【写真】有村藍里、本田望結、河西智美…ダイエットに成功した芸能人たち
■有村藍里
有村架純の姉でタレントの有村藍里は10kgの減量に成功。有村は「1年かけて約10kg減量しました」と報告し、ビフォーアフターの写真を投稿した。有村は「食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました」とダイエット法を紹介。「どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい」と変化を明かした。
有村の投稿には「どっちもかわいいけど減量成功してめっちゃ凄い」「すごすぎる！」「理想的な減量ですね」「素晴らしい努力」などの反響が集まっている。
■本田望結
女優の本田望結は、6月の誕生日に「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！」と報告。10月には自身のインスタグラムにてアイスを食べるデート風ショットを公開した。本田はネイビーのトップスにデニムを合わせたスタイルで、ウエストの細さが際立ったコーディネートとなっている。
本田の投稿には「かわいすぎる」「痩せたね」「美人になった」「痩せてキレイになったね」などの声が寄せられた。
■加藤綾菜
タレントの加藤綾菜は7月に自身のインスタグラムにて6kgの減量に成功したことを報告。オフショルニットを着用したショットを公開し「最近上品な女性になりたくてファッション色々試しながら楽しんでます」と明かした。加藤は「肩周りムチムチだったからオフショル着るなんて絶対無理だったけど6キロ痩せたからやっと着れたわ！ 37歳頑張りました！」とつづった。
加藤の投稿にファンからは「凄く綺麗です」「お肌も肩まわりもすっごく綺麗」「かなりスッキリ」「6キロ痩せ納得」などの反響が集まっている。
元プロ野球選手は20圓侶礇筌擦琶命猷
■元木大介
元プロ野球選手でタレントの元木大介は9月に自身の全身ショットを公開。元木は4月に自身のYouTubeチャンネルで「元木大介、激ヤセの真相。全盛期から体重20kg減…一体なぜ激痩せしたのか？」というタイトルで動画を公開した。
その中で元木は「まず言いたいのは元気です」と口にし、心配の声が挙がっていることにも触れ「本当に心配してくださっているのはありがたいんですけど、自分の健康のために落としただけなんで、何も問題ないです」と語った。また、元木は「お酒の量がかなり減りました」と変化も明かしている。
■街裏ぴんく
『R‐1グランプリ2024』王者のピン芸人・街裏ぴんくは、10kgの減量に成功したことを報告。9月にはラジオにて「心配されんねんけど、炭水化物抜いたり、がっつりしたもん食べんようにしてる」と明かした。ダイエットの理由について街裏ぴんくは「駅のホームの階段で『あれぇ、こんなに疲れたかしら私』って」と告白。現在の体重は100kgちょうどくらいだと語った。
■河西智美
元AKB48のメンバーでタレントの河西智美は、妊娠で25kg増加した後、産後ダイエットで28kg減量したことを告白。自身のインスタグラムではダイエット法を写真つきで公開している。河西は「1番大事だと思っているのはマインドセット」とし「私がダイエットが上手くいかなくなる原因の第一位はモチベーションダウンでした」と告白。どうなりたいのかのイメージを明確に持ちダイエットに挑むことが大切だと伝えた。
河西の投稿は大きな話題となり「尊敬する」「背中押されました」「ここまで努力出来るのが凄い！」「とっても良い刺激になったよ！」などの声が集まっている。
引用：「有村藍里」エックス（＠arimuraairi）
「本田望結」インスタグラム（＠miyu_honda_official）
「加藤綾菜」インスタグラム（@katoayana0412）
「元木大介」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
「街裏ぴんく」エックス（@Machiura）
「河西智美」インスタグラム（@chiyu3u）
【写真】有村藍里、本田望結、河西智美…ダイエットに成功した芸能人たち
■有村藍里
有村架純の姉でタレントの有村藍里は10kgの減量に成功。有村は「1年かけて約10kg減量しました」と報告し、ビフォーアフターの写真を投稿した。有村は「食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました」とダイエット法を紹介。「どっちもいいと思うけど、個人的には減量後の方が体調を崩しにくくなったのと、身体が動きやすい」と変化を明かした。
■本田望結
女優の本田望結は、6月の誕生日に「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！」と報告。10月には自身のインスタグラムにてアイスを食べるデート風ショットを公開した。本田はネイビーのトップスにデニムを合わせたスタイルで、ウエストの細さが際立ったコーディネートとなっている。
本田の投稿には「かわいすぎる」「痩せたね」「美人になった」「痩せてキレイになったね」などの声が寄せられた。
■加藤綾菜
タレントの加藤綾菜は7月に自身のインスタグラムにて6kgの減量に成功したことを報告。オフショルニットを着用したショットを公開し「最近上品な女性になりたくてファッション色々試しながら楽しんでます」と明かした。加藤は「肩周りムチムチだったからオフショル着るなんて絶対無理だったけど6キロ痩せたからやっと着れたわ！ 37歳頑張りました！」とつづった。
加藤の投稿にファンからは「凄く綺麗です」「お肌も肩まわりもすっごく綺麗」「かなりスッキリ」「6キロ痩せ納得」などの反響が集まっている。
元プロ野球選手は20圓侶礇筌擦琶命猷
■元木大介
元プロ野球選手でタレントの元木大介は9月に自身の全身ショットを公開。元木は4月に自身のYouTubeチャンネルで「元木大介、激ヤセの真相。全盛期から体重20kg減…一体なぜ激痩せしたのか？」というタイトルで動画を公開した。
その中で元木は「まず言いたいのは元気です」と口にし、心配の声が挙がっていることにも触れ「本当に心配してくださっているのはありがたいんですけど、自分の健康のために落としただけなんで、何も問題ないです」と語った。また、元木は「お酒の量がかなり減りました」と変化も明かしている。
■街裏ぴんく
『R‐1グランプリ2024』王者のピン芸人・街裏ぴんくは、10kgの減量に成功したことを報告。9月にはラジオにて「心配されんねんけど、炭水化物抜いたり、がっつりしたもん食べんようにしてる」と明かした。ダイエットの理由について街裏ぴんくは「駅のホームの階段で『あれぇ、こんなに疲れたかしら私』って」と告白。現在の体重は100kgちょうどくらいだと語った。
■河西智美
元AKB48のメンバーでタレントの河西智美は、妊娠で25kg増加した後、産後ダイエットで28kg減量したことを告白。自身のインスタグラムではダイエット法を写真つきで公開している。河西は「1番大事だと思っているのはマインドセット」とし「私がダイエットが上手くいかなくなる原因の第一位はモチベーションダウンでした」と告白。どうなりたいのかのイメージを明確に持ちダイエットに挑むことが大切だと伝えた。
河西の投稿は大きな話題となり「尊敬する」「背中押されました」「ここまで努力出来るのが凄い！」「とっても良い刺激になったよ！」などの声が集まっている。
引用：「有村藍里」エックス（＠arimuraairi）
「本田望結」インスタグラム（＠miyu_honda_official）
「加藤綾菜」インスタグラム（@katoayana0412）
「元木大介」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
「街裏ぴんく」エックス（@Machiura）
「河西智美」インスタグラム（@chiyu3u）