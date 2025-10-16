女優の片岡凜（２２）が、１２月２６日公開のアニメ映画「この本を盗む者は」（福岡大生監督）で声優に初挑戦したことが１５日、分かった。主人公の高校生・御倉深冬（みくら・みふゆ）の声を担当した。

２人の少女が「本の世界」を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。以前から「いつか声優に挑戦したい」と熱望していた片岡は「声優の経験値がゼロなので、得るものしかないと思って、ワクワクしました。リアルな女子高生に思えるように、けだるい感じを意識しました。普段のお芝居より大きくリアクションをしたり、いろんなパターンを考えながら収録に臨みました」と振り返った。

深冬は、本泥棒を追って呪われた物語を旅する本嫌いの少女。「ひたすら未知な出来事が起こるジェットコースターみたいな物語。映画を見るというより、全身で体験するような作品」という。

独特の言語センスを持ち、「唯一無二の存在になって、異次元をぶっちぎりたい」と意欲的な２２歳。ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」では、伊藤沙莉（３１）演じるヒロインの寅子が新潟で出会う少女・森口美佐江とその娘・並木美雪の２役を好演し、鮮烈な印象を残した。声優を経験し「お芝居のバリエーションが増えて、未知の領域に進むことができました」と進化を確信している。

深冬を本の世界へ誘（いざな）う謎の少女・真白の声は、田牧そら（１９）が担当。主題歌はＹＵＫＩ（５３）の新曲「Ｓｈａｒｅ」に決まった。（有野 博幸）

◆片岡 凜（かたおか・りん）２００３年１０年６日、群馬県生まれ。２２歳。２２年に優里のＭＶ「レオ」で女優デビュー。同年のＴＢＳ系「石子と羽男」でドラマ初出演。他の主な出演作にＴＢＳ系「海に眠るダイヤモンド」（２４年）など。趣味はギター演奏。特技は英会話。言語センスが秀逸でＳＮＳの投稿が度々注目されている。１６２センチ。血液型Ｏ。